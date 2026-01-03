الأحد 04 يناير 2026
رياضة

حسام حسن يستقر على رباعي دفاع منتخب مصر أمام بنين بأمم إفريقيا

ياسر إبراهيم، فيتو
ياسر إبراهيم، فيتو
استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على رباعي خط الدفاع في تشكيلة الفراعنة الأساسية، التي ينوي الدفع بها في مواجهة منتخب بنين، في اللقاء المحدد له مساء الإثنين المقبل، ضمن مواجهات دور الـ16 في بطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني للفراعنة، أن حسام حسن سيدفع بالرباعي محمد هاني كظهير أيمن ومحمد حمدي كظهير أيسر، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم كقلبي دفاع. 

وتأكد مشاركة الثنائي مروان عطية وحمدي فتحي كمحوري إرتكاز في مركز الوسط الدفاعي.

محمد حمدي، فيتو
محمد حمدي، فيتو

مواجهة مصر في ثمن النهائي لا تتكرر كثيرًا

فيما، أكد نبيل الطرابلسي مدرب عام منتخب بنين أن فريقه يسعى للظهور بشكل جيد في جميع المباريات، ويركز على الفوز في كل مباراة، وأن لقاءات ثمن النهائي ضد مصر لا تتكرر كل يوم.

وأضاف الطرابلسي: "نتمنى مباراة جيدة لنا ضد مصر، ونتمنى أن نقدم مباراة قوية، وطالما وصلنا إلى هنا يجب التركيز على الفوز، وتحدثنا مع اللاعبين ولدينا اجتماع آخر معهم".

 

لا أحد يتمنى مواجهة مصر

وعن مواجهة مصر، قال: "لا أحد يتمنى مواجهة منتخب مصر بكل تأكيد، بسبب العناصر القوية لديه، ولم نكن نتمنى مواجهتهم".

الطرابلسي: السنغال الأقرب لحصد اللقب

وعن توقعاته للمرشح للفوز باللقب، قال: "أرى أن منتخب السنغال هو الأقوى في البطولة، وهو المرشح الأول للتتويج باللقب، يمتلك لاعبين جيدين، ولديهم أكثر من 16 لاعبًا محترفًا، وكذلك أرشح المغرب أصحاب الأرض وتونس والجزائر".

واختتم الطرابلسي حديثه قائلًا: "منتخب مصر قادر على حصد اللقب الإفريقي، ويعجبني الربط ما بين الهجوم والدفاع، ولكن أتوقع أن يتوج السنغال باللقب الإفريقي".

