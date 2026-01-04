الموافقة على إقامة أول مركز متكامل لإيواء الكلاب الضالة بالقليوبية

18 حجم الخط

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية خلال جلسته المنعقدة اليوم على المذكرة المقدمة من وزارة الزراعة بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 1123م² بجوار حضانة المرور بأبو زعبل بمركز الخانكة، لإقامة أول مركز متكامل لإيواء الكلاب الضالة، وذلك للحد من انتشارها في الشوارع وتوفير رعاية مناسبة لها تحت إشراف مديرية الطب البيطري.

إقامة أول مركز متكامل لإيواء الكلاب الضال بالقليوبية



قدم المشتركون في المجلس التنفيذي بحضور جميع المسئولين التنفيذيين بمحافظة القليوبية التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد للإخوة الأقباط، كما هنأ الحضور بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وفيما يخص القطاع التعليمي، أكد المشتركون في المجلس التنفيذي علي ضرورة التأكد من الجاهزية التامة للجان امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مع توفير كافة سبل الراحة للطلاب ومراجعة أعمال النظافة والإنارة وكفاءة المرافق داخل وخارج اللجان، كما كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوفير سيارات من الوحدات المحلية لنقل أوراق الامتحانات والإجابات، مع استمرار المرور الميداني لضمان سلامة أسوار المدارس ونظافة محيطها.

تحويل الأسواق العشوائية إلي حضارية بالقليوبية

وعلى صعيد الخدمات والمرافق، رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي درجة الاستعداد القصوى وتجهيز فرق الطوارئ ومعدات شفط مياه الأمطار لمواجهة أي تقلبات جوية، مع التنسيق مع مديرية الأمن وإدارة المرور لوضع خطة مرورية شاملة تضمن سيولة الحركة في المحاور المؤدية للجان، وتشديد الرقابة على مواقف السيارات لضمان التزام السائقين بالتعريفة المقررة وزيادة عدد حافلات النقل الجماعي.

وفي سياق الحفاظ على المظهر الحضاري، تم رفع الإشغالات ومتابعة التزام المحلات العامة بالضوابط، بالإضافة إلى إحكام السيطرة على الأسواق الأسبوعية مثل سوق "عزبة البرنس" ببنها وأسواق طوخ وشبين القناطر والقناطر الخيرية، لضمان التزام الباعة بالأماكن المخصصة وضبط منظومة التحصيل.

كما أكد على تكثيف أعمال تقليم الأشجار وصيانة أعمدة الإنارة بمحيط الكنائس والمنشآت الحيوية، مع توجيه مديريات التموين والطب البيطري بتكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع واستقرار الأسعار خلال فترة الاحتفالات، كما ناقش الاجتماع متابعة معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وحجم المعاملات بالمراكز التكنولوجية، وملف المتغيرات المكانية لرصد مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

إنشاء مقر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمدينة بنها

وعلى صعيد القرارات التنظيمية، وافق المجلس خلال الاجتماع على استغلال الموقع الخاص بمقر الحزب الوطني سابقًا (بعمارات الأوقاف خلف صيدناوي ببنها) ليكون مقرًا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمدينة بنها لتعزيز دورها الأمني، كما وافق المجلس على المذكرات المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن التعديلات المقترحة على المخططات التفصيلية المعتمدة في وحدات (قها، بنها، حي غرب شبرا الخيمة، والقناطر الخيرية) وفقًا للخرائط المعتمدة، موجهًا بتخطيط أسواق حضارية في هذه المخططات، وقد وافق المجلس على محضر لجنة التقسيم الإداري بالبدء في إجراءات تحويل قرية "القلج" إلى مدينة نظرًا لاستيفائها الاشتراطات والمعايير المطلوبة تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم طبقًا للضوابط القانونية المقررة.



واختتم المجلس التنفيذي بالقليويية أعماله بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لكافة القرارات الصادرة، والتشديد على سرعة التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يحقق الصالح العام ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مدن ومراكز محافظة القليوبية.

