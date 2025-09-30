خبير اقتصادى: إعادة تشغيل المصانع المتوقفة خطوة إيجابية

قال الدكتور صلاح هاشم، الخبير الاقتصاد: إن مبادرة اعادة تشغيل المصانع المتوقفة هى خطوة ايجابية، خاصة وان الأزمة بدأت فى ٢٠١١ وبلغ عدد المصانع التى توقفت حوالى ٤٨٠٠ مصنعا تم اغلاقهم بعد ٢٥يناير نتيجة مشكلات مرتبطة بالطاقة والعمالة غير المدربة وتراجع البنية التحتية.

وأشار إلى أن هذا ما عملت الدولة على علاجة من خلال بناء قاعدة جديدة وتشجيع الشباب للانخراط فى العمل، واستخدام بعض المصانع لتأهيل الشباب عمليا، الى جانب التوسع فى التعليم المهنى والجامعات التكنولوجية، وتوفير الطاقة ودعمها للمصانع، مبينا أن كل هذه الخطوات جعلت الدولة تسعى لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

نجاح الحكومة فى إزالة الأسباب التى أدت إغلاق هذه المصانع

وأكد هاشم فى تصريحان خاصة لـ"فيتو"، أن ما شجع الحكومة على اتخاذ هذة الخطوة هو نجاحها فى ازالة الاسباب التى ادت اغلاق هذة المصانع، وأبرزها عدم استقرار سعر الجنية المصرى أمام الدولار، لاسيما أنه كان سببا فى هروب المستثمرين، واليوم اصبح هناك استقرار فى سعر الصرف، وتم توفير البنية التحتية، الى جانب المحفزات الجمركية، واعطى للمستثمر حق تحويل ٥٠%من ارباحة للخارج.

خطوات تشجع على الاستثمار

وبين الخبير الاقتصادي، أن كل هذه الخطوات تشجع على الاستثمار، ولذلك تسعى الدولة لتنفيذ فكرة المدينة التى تصنع منتج متكامل في بادرة لإحياء الصناعة من جديد، مشيرا إلى أن هذا يعد احد اهداف التنمية لكى تتخطى معدل الـ١١% الى اكثر من ذلك، لتصل الى ١٣او١٥%، خاصة وان الفترة الاخيرة شهدت طفرة فى الصناعات الجلدية والمنسوجات للسوق الافريقية، الى جاتب صناعة الدواء والبتروكيماويات التى تؤدى الى طفرة فى النمو الصناعى.

