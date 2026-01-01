هل ترتفع أسعار اللحوم مع احتفالات عيد الميلاد؟ شعبة القصابين توضح

18 حجم الخط

شهدت أسواق اللحوم زيادة في طلبات الشراء بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية، مع توقعات بزيادة طلبات الشراء خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد الذي يحل في 7 يناير 2026، فما هي آخر التطورات في أسعار اللحمة خلال الفترة الحالية والتوقعات المستقبلية للأسعار؟.

أسعار اللحوم شهدت تحركًا في الأسواق

قال شلبي جابر عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار اللحوم بالفعل شهدت تحركًا في الأسواق، بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، واستعدادًا لاحتفال الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، إذ حدثت خلال اليومين الأخيرين من العام انتعاشة في سوق اللحوم.

10 جنيهات زيادة في سعر اللحمة

وأوضح «شلبي» لـ «فيتو» أن أسعار اللحوم شهدت زيادة تتراوح بين 5 و10 جنيهات في سعر القائم، وقابل للزيادة خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع طلبات الشراء بالتزامن مع احتفالات الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

أسعار القائم من اللحوم

وأشار إلى أنه تراوح سعر كيلو القائم بقرى من 170 إلى 185 جنيهًا، وسعر كيلو القائم جاموسي ذكر نحو 145 جنيهًا.

أسعار اللحوم في المذبح

وعن أسعار اللحوم في المذبح، قال إنها تتراوح من 280 إلى 290 جنيهًا للذكر البقري، أما الجاموسي فيتراوح بين 260 إلى 265 جنيهًا، بينما يبلغ سعر الجاموسي كبير السن نحو 240 جنيهًا.

سعر اللحوم الضاني والجملي

وأضاف أن سعر العجول الكولومبي والبرازيلي تتراوح من 255 إلى 260 جنيهًا، فيما يبلغ سعر الضاني الصافي في المذبح نحو 390 جنيهًا، أما سعر اللحم الجملي فبلغ نحو 240 جنيهًا.

أسعار اللحمة اليوم في محلات الجزارة

وفيما يخص أسعار اللحمة اليوم في محلات الجزارة، قال إن أسعار اللحوم البلدي تتراوح من 400 إلى 420 في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية، بينما يتخطى سعر اللحمة البلدي الـ 450 جنيهًا في محلات المناطق الراقية.

