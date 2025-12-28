الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

القليوبية الأزهرية تناقش استعدادات امتحان «توفاس» للصف الأول الثانوي

القليوبية الازهرية،
القليوبية الازهرية، فيتو
18 حجم الخط

عقد الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحان «توفاس» لطلاب الصف الأول الثانوي، والمقرر انعقاده يوم 4 يناير المقبل.

أمن القليوبية يفحص فيديو لأشخاص يمارسون البلطجة

وزير التموين: المركز التكنولوجي بغرفة القليوبية يقدم خدماته للمواطنين خلال 30 دقيقة (فيديو)

القليوبية الأزهرية تناقش الاستعدادات الخاصة بامتحان «توفاس»  

جاء ذلك بحضور الشيخ مجدي أتي، مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالمنطقة، إلى جانب مديري المراحل التعليمية، ومديري الإدارات التعليمية، ومسؤولي الكمبيوتر التعليمي والحاسب الآلي والامتحانات، فضلًا عن الموجهين العموم.

وتناول الاجتماع التأكيد على أهمية الاستعداد الجيد والتنظيم الدقيق لأعمال امتحان توفاس، مع الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحان في سهولة ويسر.

كما ناقش الاجتماع موقف امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل بالمرحلة الثانوية، حيث تم الوقوف على مستوى الأداء خلال الأيام الماضية، ورصد أية ملاحظات، والتوجيه بسرعة تلافيها، مع العمل المستمر على تحقيق أعلى درجات الانضباط والالتزام داخل اللجان.

وأكد رئيس المنطقة، خلال الاجتماع، على أهمية الانضباط الإداري والدقة في تنفيذ التعليمات، مشددًا على ضرورة تكاتف جهود جميع القائمين على العملية الامتحانية، والعمل بروح الفريق الواحد؛ لضمان خروج موسم الامتحانات بالصورة التي تليق بمكانة الأزهر الشريف.

كما شدد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، وسرعة التعامل مع أي معوقات طارئة وفق الأطر القانونية المنظمة، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والانضباط داخل اللجان الامتحانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العلوم الشرعية والعربية الصف الاول الثانوي منطقة القليوبية الأزهرية منطقة القليوبية

مواد متعلقة

أمن القليوبية يفحص فيديو لأشخاص يمارسون البلطجة

وزير التموين: المركز التكنولوجي بغرفة القليوبية يقدم خدماته للمواطنين خلال 30 دقيقة (فيديو)

سقوط عصابة نصب السيارات المستعملة في القليوبية

الأكثر قراءة

تأجيل مباراة حرس الحدود ضد سموحة في كأس مصر

كأس مصر، الزمالك يفك شفرة بلدية المحلة بهدف التقدم في الشوط الأول

كرة السلة، موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي كأس السوبر

تشكيل إنبي أمام البنك الأهلي في كأس مصر 

بعد تداول فيديو، نيابة الجيزة تحقق في هروب 200 نزيل من مصحة لعلاج الإدمان

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

دار الإفتاء توضح مفهوم الاستعاذة والصيغ الواردة فيها

أمم أفريقيا، موزمبيق يبحث عن انتصاره الأول بالكان أمام الجابون

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر عن توقعات الأبراج 2026: أشكال مستحدثة من الكهانة المحرمة

هل حديث «شاوروهُن وخالفوهن» صحيح؟ الإفتاء تحسم الجدل

احتفالا بمولد عقيلة بني هاشم، قصص الزينبات في بيت النبوة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads