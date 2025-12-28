القليوبية الأزهرية تناقش استعدادات امتحان «توفاس» للصف الأول الثانوي

18 حجم الخط

عقد الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحان «توفاس» لطلاب الصف الأول الثانوي، والمقرر انعقاده يوم 4 يناير المقبل.

القليوبية الأزهرية تناقش الاستعدادات الخاصة بامتحان «توفاس»

جاء ذلك بحضور الشيخ مجدي أتي، مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالمنطقة، إلى جانب مديري المراحل التعليمية، ومديري الإدارات التعليمية، ومسؤولي الكمبيوتر التعليمي والحاسب الآلي والامتحانات، فضلًا عن الموجهين العموم.

وتناول الاجتماع التأكيد على أهمية الاستعداد الجيد والتنظيم الدقيق لأعمال امتحان توفاس، مع الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحان في سهولة ويسر.

كما ناقش الاجتماع موقف امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل بالمرحلة الثانوية، حيث تم الوقوف على مستوى الأداء خلال الأيام الماضية، ورصد أية ملاحظات، والتوجيه بسرعة تلافيها، مع العمل المستمر على تحقيق أعلى درجات الانضباط والالتزام داخل اللجان.

وأكد رئيس المنطقة، خلال الاجتماع، على أهمية الانضباط الإداري والدقة في تنفيذ التعليمات، مشددًا على ضرورة تكاتف جهود جميع القائمين على العملية الامتحانية، والعمل بروح الفريق الواحد؛ لضمان خروج موسم الامتحانات بالصورة التي تليق بمكانة الأزهر الشريف.

كما شدد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، وسرعة التعامل مع أي معوقات طارئة وفق الأطر القانونية المنظمة، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والانضباط داخل اللجان الامتحانية.

