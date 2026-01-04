18 حجم الخط

أكلات صحية تقلل الشعور بالخمول في البرد، مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يلاحظ كثير من الناس – وخاصة النساء – زيادة الشعور بالخمول والكسل وقلة الطاقة، وهو أمر شائع وله أسباب فسيولوجية ونفسية.



أوضحت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن الطقس البارد يدفع الجسم لاستهلاك طاقة أكبر للحفاظ على دفئه، كما تقل الحركة والتعرض للشمس، ما يؤثر على مستوى النشاط والمزاج.



أضافت الدكتورة مها، أن الشعور بالخمول في البرد ليس قدرًا حتميًا، بل يمكن التغلب عليه باختيارات غذائية واعية. فالتركيز على الأطعمة الدافئة، الغنية بالبروتين، الألياف، والدهون الصحية يساعد الجسم على إنتاج الطاقة والحفاظ على نشاطه رغم انخفاض الحرارة.



ورغم أن البعض يلجأ إلى الحل السريع عبر الإكثار من السكريات أو المنبهات، فإن التغذية الذكية تظل الحل الأصح والأكثر استدامة لمواجهة الخمول الشتوي.



أكلات صحية تمنحك الشعور بالدفء وتقلل الشعور بالخمول

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، أهم الأكلات الصحية التي تمنح الجسم الدفء والطاقة وتقلل الشعور بالخمول في البرد، مع شرح فوائدها ولماذا يحتاجها الجسم في هذا الفصل.



أولًا: الشوفان… طاقة بطيئة تدوم طويلًا

الشوفان من أفضل الأطعمة الشتوية لمقاومة الخمول، لأنه غني بالكربوهيدرات المعقدة التي تُطلق الطاقة تدريجيًا دون رفع مفاجئ لمستوى السكر في الدم.

فوائد الشوفان في الشتاء:

يمنح إحساسًا طويلًا بالشبع ويمنع الكسل بعد الأكل

يحتوي على فيتامينات B التي تدعم الجهاز العصبي

يساعد على تدفئة الجسم خاصة عند تناوله ساخنًا مع الحليب أو القرفة

يمكن تناوله كوجبة إفطار دافئة مع العسل والمكسرات أو قطع التفاح.



ثانيًا: العدس والبقوليات… دفء وبروتين في طبق واحد

العدس، الفول، الحمص، والفاصوليا من الأطعمة الأساسية لمواجهة البرودة والخمول، لأنها غنية بالبروتين النباتي والحديد.

لماذا تقلل البقوليات الخمول؟

الحديد يساعد على تحسين نقل الأكسجين في الدم

البروتين يمنح طاقة ثابتة ويمنع الشعور بالإرهاق

الألياف تحافظ على استقرار الطاقة طوال اليوم

شوربة العدس تحديدًا تُعد من أفضل الوجبات الشتوية الدافئة التي تعزز النشاط.



ثالثًا: البيض… منشط طبيعي للجسم والعقل

البيض من الأطعمة المتكاملة غذائيًا، ويُعد خيارًا ممتازًا في الأيام الباردة.

فوائده في تقليل الخمول:

غني بالبروتين عالي الجودة

يحتوي على فيتامين D الذي يقل مستواه شتاءً

يدعم التركيز ويقلل الإحساس بالإجهاد الذهني

يمكن تناوله مسلوقًا أو في عجة خفيفة مع الخضروات.



رابعًا: المكسرات والبذور… طاقة مركزة ودهون ذكية

اللوز، الجوز، البندق، وبذور السمسم والقرع من الأطعمة التي تعطي دفعة طاقة قوية في الشتاء.

لماذا هي مهمة في البرد؟

تحتوي على دهون صحية تدفئ الجسم

غنية بالمغنيسيوم الذي يقلل التعب

تحسن المزاج وتقاوم الكسل الشتوي

حفنة صغيرة يوميًا كافية للحصول على فوائدها دون إفراط.



خامسًا: الخضروات الجذرية… وقود الشتاء الحقيقي

الجزر، البطاطا الحلوة، البنجر، والبطاطس من الخضروات المثالية للطقس البارد.

فوائدها:

تمنح طاقة طبيعية بفضل الكربوهيدرات الصحية

غنية بمضادات الأكسدة

تساعد الجسم على الاحتفاظ بالحرارة

يمكن طهيها في الفرن أو إضافتها إلى الشوربات واليخنات.

استعادة النشاط والحيوية



سادسًا: الأسماك الدهنية… مقاومة للخمول والاكتئاب الشتوي

السلمون، السردين، والتونة من أهم مصادر أوميجا 3.

دورها في الشتاء:

تحسن الدورة الدموية

تقلل الالتهابات التي تسبب الشعور بالتعب

تحارب الاكتئاب الموسمي المرتبط بالبرد

تناول السمك مرتين أسبوعيًا يساعد على استعادة النشاط والحيوية.



سابعًا: الفواكه الشتوية… نشاط طبيعي بطعم منعش

البرتقال، اليوسفي، الرمان، والجوافة من الفواكه التي تدعم الطاقة في الشتاء.

فوائدها:

غنية بفيتامين C الذي يقوي المناعة

تقلل الإحساس بالإرهاق العام

تحسن امتصاص الحديد من الطعام

تناولها كوجبة خفيفة يمنح انتعاشًا دون الشعور بالثقل.



ثامنًا: التوابل الدافئة… منشطات طبيعية للدورة الدموية

الزنجبيل، القرفة، الكركم، والكمون ليست فقط للنكهة، بل تلعب دورًا مهمًا في تقليل الخمول.

كيف تعمل؟

تنشط الدورة الدموية

ترفع حرارة الجسم الداخلية

تحسن الهضم وتقلل الكسل بعد الأكل

إضافتها للأطعمة أو المشروبات الدافئة يعزز تأثيرها.



تاسعًا: الشوربات الصحية… دفء وسهولة هضم

الشوربة من أفضل الأكلات في البرد، خاصة إذا كانت غنية بالخضروات والبروتين.

فوائد الشوربة:

تمنح إحساسًا بالدفء السريع

سهلة الهضم ولا تسبب ثقل

تساعد على ترطيب الجسم شتاءً

شوربة الخضار، الدجاج، أو العدس خيارات مثالية لمقاومة الخمول.



ومع التغذية السليمة، والحركة الخفيفة، والتعرض اليومي للضوء، يمكن استقبال الشتاء بحيوية ودفء بدلًا من الكسل والتعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.