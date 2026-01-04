الدوري الإنجليزي، تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليدز يونايتد في الجولة الـ20

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، أعلن نادي مانشستر يونايتد، التشكيل الرسمي لمواجهة ليدز يونايتد، في المباراة المقرر لهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025/2026.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد في مباراة اليوم أمام ليدز يونايتد كالتالي:

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 20

يتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن أستون فيلا صاحب الوصافة و7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث قبل مباراة الأخير اليوم أمام تشيلسي في ختام الجولة العشرين.

1- آرسنال 48 نقطة

2- أستون فيلا 42 نقطة

3- مانشستر سيتي 41 نقطة

4- ليفربول 33 نقطة

5- تشيلسي 30 نقطة

6- مانشستر يونايتد 30 نقطة

7- سندرلاند 29 نقطة

8- برايتون 28 نقطة

9- إيفرتون 28 نقطة

10- برينتفورد 27 نقطة

11- كريستال بالاس 27 نقطة

12- فولهام 27 نقطة

13- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

15- بورنموث 23 نقطة

16- ليدز يونايتد 21 نقطة

17- نوتنجهام فوريست 18 نقطة

18- وست هام 14 نقطة

19- بيرنلي 12 نقطة

20- وولفرهامبتون 6 نقاط

وتختتم اليوم الأحد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدد 6 مباريات علي رأسهم قمة مانشستر سيتي ضد تشيلسي وفولهام ضد ليفربول.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد – 2:30 مساءً

فولهام ضد ليفربول – 5 مساءً

إيفرتون ضد برنتيفورد – 5 مساءً

نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس – 5 مساءً

توتنهام ضد سندرلاند – 5 مساءً

مانشستر سيتي ضد تشيلسي – 7:30 مساءً

