الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

اتحاد الشركات: التأمين القائم على السلوك يعيد تشكيل نماذج تقييم الأخطار

علاء الزهيري رئيس
علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية
18 حجم الخط

يشهد قطاع التأمين تحولًا ملحوظًا في آليات تقييم وتسعير المخاطر، مع تنامي الاعتماد على التأمين القائم على السلوك كأحد النماذج الحديثة التي تعيد صياغة المفاهيم الاكتوارية التقليدية، مستندة إلى البيانات الفعلية لسلوك العملاء بدلًا من الافتراضات العامة.

من التقييم التقليدي إلى البيانات السلوكية

وقال اتحاد شركات التأمين المصرية:إن صناعة التأمين اعتمدت لعقود طويلة على نماذج اكتوارية تقوم على تحليل البيانات التاريخية، مثل الخصائص الديموغرافية وسجل المطالبات وأنماط الاستخدام، دون إدراج مباشر لسلوك المؤمن عليه. ويرجع ذلك إلى صعوبة قياس السلوك وتغيره المستمر، ما أدى إلى فجوة معلوماتية بين شركة التأمين والعميل.

وأضاف أنه مع التطور التكنولوجي، خاصة في مجالات إنترنت الأشياء والأجهزة الذكية وتحليل البيانات، أصبحت شركات التأمين قادرة على جمع بيانات لحظية تعكس سلوك العملاء الفعلي، ما أتاح فهمًا أعمق لأسباب المخاطر وليس فقط نتائجها.

كيف يعمل التأمين القائم على السلوك؟

يربط هذا النموذج بين القسط التأميني وسلوك العميل اليومي، مثل أسلوب القيادة في تأمين السيارات، أو نمط الحياة الصحي في تأمينات الحياة والصحة، أو إجراءات الوقاية والصيانة في تأمين المنازل. ويتم استخدام هذه البيانات لتحفيز السلوك الآمن عبر تخفيض الأقساط أو تقديم مزايا إضافية، مقابل تحميل السلوك الخطر تكلفة أعلى.

وبين أنه لا يزال هذا النموذج يُستخدم كأداة مكملة للنماذج الاكتوارية التقليدية، حيث تُعدّل الأقساط صعودًا أو هبوطًا وفقًا للسلوك، بدلًا من الاعتماد الكامل عليه في التسعير.

عدالة أكبر.. ولكن بتحديات

وتابع: يوفر التأمين القائم على السلوك درجة أعلى من العدالة في التسعير، إذ يحمّل كل عميل مسؤولية مخاطره الشخصية، ويحد من الدعم المتبادل غير العادل بين المؤمن عليهم. كما يسهم في تقليل الاحتيال وتحسين استقرار المحافظ التأمينية، إلا أن هذا النموذج يواجه تحديات تتعلق بتكلفة جمع وتحليل البيانات، واستقرار الأقساط، إلى جانب الجوانب الأخلاقية المرتبطة بالخصوصية وشفافية استخدام البيانات، فضلًا عن مخاطر الاعتماد المفرط على أنظمة آلية قد تفتقر إلى التفسير الواضح.

رؤية اتحاد شركات التأمين المصرية

ويرى اتحاد شركات التأمين المصرية أن التأمين القائم على السلوك يمثل فرصة لتطوير كفاءة التسعير وتحفيز السلوكيات الإيجابية، شريطة تطبيقه في إطار حوكمة واضح يضمن حماية البيانات الشخصية، ويمنع التمييز غير المبرر، ويعزز الثقة في المنظومة التأمينية. 

كما شدد الاتحاد على أهمية التعاون بين شركات التأمين والجهات التنظيمية ومقدمي التكنولوجيا، مع تبني هذا التحول بصورة تدريجية ومتوازنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد شركات التأمين المصرية اتحاد الشركات التطور التكنولوجي تحليل البيانات شركات التأمين المصرية شركات التامين قطاع التامين قرار المحافظ

مواد متعلقة

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين اتحاد جدة والتعاون في الشوط الأول

بعد تكرار وقائع التحرش في "الدولية" و"الخاصة".. التعليم تضع خطة لمكافحة الانحراف الأخلاقي بالمدارس الحكومية.. أبرزها تركيب كاميرات في جميع الأماكن

اتحاد شركات التأمين يرصد أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الذهب واستقرار الدولار.. الكويت تقرر تجديد وديعة بملياري دولار لدى البنك المركزي المصري.. وتفاصيل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

اتحاد شركات التأمين المصرية يرصد المزايا الأساسية للوثائق الاستثمارية

رئيس جماعة السينما الفلسطينية يحيى بركات: الإبادة الصهيونية نهج متواصل منذ اللحظة الأولى للاحتلال.. ونعيش مرحلة "العري الكامل للاحتلال" الذي ينفذ "مجزرة القرن" على مرأى ومسمع من العالم

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب واستقرار الدولار.. البورصة تربح 3 مليارات جنيه بختام التعاملات.. توقعات باستمرار نمو الطلب على النفط والغاز حتى 2050

الأكثر قراءة

النواب الجدد يبدأون استخراج كارنيه عضوية الفصل التشريعي الثالث

الصغرى بالقاهرة 8 مئوية وكاترين تحت الصفر، درجات الحرارة اليوم الأحد في محافظات مصر

موعد مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم والقناة الناقلة

الكاميرون يصطدم بـ جنوب أفريقيا في ثمن نهائي أمم أفريقيا

تاريخ مواجهات الكاميرون وجنوب أفريقيا قبل موقعة ثمن نهائي كأس الأمم

موعد مباراة منتخب مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

حسام حسن: محمد صلاح من أفضل اللاعبين في العالم ولديه إصرار على حصد لقب أمم أفريقيا

وزير قطاع الأعمال يلتقي محافظ الدقهلية لبحث عدد من الملفات المشتركة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

سعر السمك اليوم الأحد، البلطي يواصل ارتفاعه والمكرونة تقفز إلى 145 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يسجل 13 جنيها والموز ينافس التفاح بالأسواق

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي كيفية الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤيا المطر في المنام وعلاقتها بتحسن الظروف المعيشية

دعاء الصائمين في اليوم الثالث من الأيام البيض لشهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية