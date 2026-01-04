اتحاد الشركات: التأمين القائم على السلوك يعيد تشكيل نماذج تقييم الأخطار

18 حجم الخط

يشهد قطاع التأمين تحولًا ملحوظًا في آليات تقييم وتسعير المخاطر، مع تنامي الاعتماد على التأمين القائم على السلوك كأحد النماذج الحديثة التي تعيد صياغة المفاهيم الاكتوارية التقليدية، مستندة إلى البيانات الفعلية لسلوك العملاء بدلًا من الافتراضات العامة.

من التقييم التقليدي إلى البيانات السلوكية

وقال اتحاد شركات التأمين المصرية:إن صناعة التأمين اعتمدت لعقود طويلة على نماذج اكتوارية تقوم على تحليل البيانات التاريخية، مثل الخصائص الديموغرافية وسجل المطالبات وأنماط الاستخدام، دون إدراج مباشر لسلوك المؤمن عليه. ويرجع ذلك إلى صعوبة قياس السلوك وتغيره المستمر، ما أدى إلى فجوة معلوماتية بين شركة التأمين والعميل.

وأضاف أنه مع التطور التكنولوجي، خاصة في مجالات إنترنت الأشياء والأجهزة الذكية وتحليل البيانات، أصبحت شركات التأمين قادرة على جمع بيانات لحظية تعكس سلوك العملاء الفعلي، ما أتاح فهمًا أعمق لأسباب المخاطر وليس فقط نتائجها.

كيف يعمل التأمين القائم على السلوك؟

يربط هذا النموذج بين القسط التأميني وسلوك العميل اليومي، مثل أسلوب القيادة في تأمين السيارات، أو نمط الحياة الصحي في تأمينات الحياة والصحة، أو إجراءات الوقاية والصيانة في تأمين المنازل. ويتم استخدام هذه البيانات لتحفيز السلوك الآمن عبر تخفيض الأقساط أو تقديم مزايا إضافية، مقابل تحميل السلوك الخطر تكلفة أعلى.

وبين أنه لا يزال هذا النموذج يُستخدم كأداة مكملة للنماذج الاكتوارية التقليدية، حيث تُعدّل الأقساط صعودًا أو هبوطًا وفقًا للسلوك، بدلًا من الاعتماد الكامل عليه في التسعير.

عدالة أكبر.. ولكن بتحديات

وتابع: يوفر التأمين القائم على السلوك درجة أعلى من العدالة في التسعير، إذ يحمّل كل عميل مسؤولية مخاطره الشخصية، ويحد من الدعم المتبادل غير العادل بين المؤمن عليهم. كما يسهم في تقليل الاحتيال وتحسين استقرار المحافظ التأمينية، إلا أن هذا النموذج يواجه تحديات تتعلق بتكلفة جمع وتحليل البيانات، واستقرار الأقساط، إلى جانب الجوانب الأخلاقية المرتبطة بالخصوصية وشفافية استخدام البيانات، فضلًا عن مخاطر الاعتماد المفرط على أنظمة آلية قد تفتقر إلى التفسير الواضح.

رؤية اتحاد شركات التأمين المصرية

ويرى اتحاد شركات التأمين المصرية أن التأمين القائم على السلوك يمثل فرصة لتطوير كفاءة التسعير وتحفيز السلوكيات الإيجابية، شريطة تطبيقه في إطار حوكمة واضح يضمن حماية البيانات الشخصية، ويمنع التمييز غير المبرر، ويعزز الثقة في المنظومة التأمينية.

كما شدد الاتحاد على أهمية التعاون بين شركات التأمين والجهات التنظيمية ومقدمي التكنولوجيا، مع تبني هذا التحول بصورة تدريجية ومتوازنة.

