أخبار مصر

تجارة عين شمس تخفض عدد الساعات المعتمدة بنظام البكالوريوس

د. فريد محرم عميد
د. فريد محرم عميد تجارة عين شمس
 عقد الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، اجتماعًا موسعًا مع لجنة فحص ومراجعة لائحة مرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، وذلك في إطار اتخاذ كلية التجارة خطوات تنفيذية حاسمة نحو صياغة مستقبل أكاديمي جديد.

 

البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة

 وجاء اللقاء تفعيلًا لقرار مجلس الكلية الصادر في ديسمبر الماضي، بهدف إحداث نقلة نوعية في البرامج التعليمية والارتقاء بجودة المخرجات لتتواكب مع المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المتغيرة.

واستهل الدكتور فريد الجارحي الاجتماع باستعراض مسيرة تطوير لوائح شعب الدراسة باللغتين العربية والإنجليزية، موضحًا أن الجهود التي بدأت منذ أربع سنوات شهدت محطات من التوقف، مؤكدا أن ملف تطوير اللوائح كان محل اهتمام منذ سنوات، وتمت إعادة إحيائه بصورة مؤسسية منذ توليه مسؤولية قطاع التعليم والطلاب سابقًا، من خلال عرضه على اللجان العلمية المختصة وبمشاركة واسعة من الأقسام الأكاديمية.

وقال الدكتور فريد الجارحي، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، إن التوقيت الحالي يمثل فرصة استثنائية لتحديث اللوائح الدراسية، خاصة في ظل قرار المجلس الأعلى للجامعات بضرورة مراجعة اللوائح التي تجاوز عمرها خمس سنوات، موضحًا أن بعض اللوائح الحالية يعود تاريخها إلى عام 2016 ولم تشهد تعديلات جذرية منذ ذلك الحين.

أما على صعيد شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية، أشار الدكتور فريد الجارحي إلى أن شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية تشهد طفرة أكاديمية مرتقبة، من خلال دراسة تدشين ثمانية تخصصات نوعية جديدة تواكب التحولات العالمية المتسارعة، لافتًا إلى أن الخطة تستهدف توحيد المسارات الدراسية ضمن لائحة أكاديمية واحدة متماسكة، تقدم محتوى علميًا متطورًا يرتكز على أعلى معايير الجودة ويلبي احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.

 

تخفيض عدد الساعات المعتمدة بتجارة عين شمس

وكشف فريد الجارحي، عن أبرز المفاجآت التي تضمنها التطوير الجديد، وهي تخفيض إجمالي عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج إلى 127 ساعة بدلًا من 144 ساعة، بما يتيح للطالب المتميز فرصة التخرج في مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وهو ما يرفع الأعباء المادية والمعنوية عن كاهل الأسر ويفتح آفاقًا أسرع للمتفوقين للانخراط في سوق العمل.

كما وجه الدعوة لكافة الأقسام العلمية للمشاركة بفاعلية في هذا الحوار المفتوح وتقديم مقترحات تخدم تخصصاتها، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحديث البرامج الأكاديمية بجامعة عين شمس بما يضمن تخريج كفاءات وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

واختتم عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس تصريحاته بالتأكيد على أن الجودة تظل خطًا أحمر في أي تطوير أكاديمي، مشددًا على أن طرح أي تخصص جديد سيكون مشروطًا بتوافر كوادر بشرية مؤهلة من داخل الكلية بنسبة لا تقل عن 50%، مع إمكانية الاستعانة بالخبرات المهنية الخارجية المتميزة.

جامعة عين شمس كلية التجارة كلية التجارة بجامعة عين شمس المجلس الأعلى للجامعات اللغة الأنجليزية الساعات المعتمدة

