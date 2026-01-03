بأوراق نقدية وفأر، جماهير إسبانيول توجه إهانات لحارس برشلونة خلال مباراة الفريقين

18 حجم الخط

وجهت جماهير إسبانيول، إهانات إلى خوان جارسيا حارس برشلونة، قبل مباراة الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن جماهير إسبانيول استقبلت خوان جارسيا حارس مرمى برشلونة بصيحات استهجان قوية، خاصة أنها المرة الأولى التي يزور فيها ملعب فريقه السابق، بعد انضمامه إلى برشلونة، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتجنب خوان جارسيا النزول إلى أرض الملعب مع بقية زملائه في البداية وانتظر قليلًا للإحماء قبل المباراة، وفور تواجده على أرض الملعب برفقة تشيزني وتير شتيجن أطلقت جماهير إسبانيول صيحات استهجان مدوية.

كما وجه بعض المشجعين إليه إشارات بذيئة، وألقوا عليه أوراقًا نقدية تحمل اسم ورسومات لـ"فأر"، ورُفعت لافتات تحمل رسمًا لفأر واسم "جوان الفأر" في المدرجات، وذلك بسبب انضمامه لبرشلونة.

هانز فليك يعلن تشكيل برشلونة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

أعلن هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إسبانيول، مساء اليوم السبت على ملعب "كورنيا إل برات" ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني، موسم 2025-2026.

تشكيل برشلونة أمام إسبانيول

ويبدأ برشلونة مباراة إسبانيول بالتشكيل التالي:

ويسعى فريق برشلونة إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام إسبانيول لاكتساب دفعة معنوية قبل أن يبدأ مشواره في كأس السوبر الإسباني، حيث يلتقي مع أتلتيك بيلباو يوم الأربعاء المقبل في نصف النهائي.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، في حين أن إسبانيول لديه 33 نقطة ويتواجد في المركز الخامس في جدول البطولة.

حكم مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

ويدير الحكم فيكتور جارسيا فيردورا صافرة مباراة برشلونة وإسبانيول في ديربي كتالونيا المرتقب.

ويُعَدّ فيكتور جارسيا فيردورا أول حكم كتالوني يتولى مسؤولية إدارة مباراة الديربي بين فريقي برشلونة وإسبانيول، في خطوة قوية من جانب الاتحاد الإسباني.

