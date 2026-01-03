ديربي كتالونيا، تشكيل برشلونة المتوقع أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

18 حجم الخط

الدوري الإسباني، يحتضن ملعب "كورنيا إل برات" مباراة برشلونة وإسبانيول، مساء اليوم السبت في ديربي كتالونيا ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني، موسم 2025-2026.



تشكيل برشلونة المتوقع أمام إسبانيول في الدوري الإسباني



حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إريك جارسيا، بالدي.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، فيرمين لوبيز، رافينيا.

خط الهجوم: فيران توريس.

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول اليوم في الدوري الإسباني



تنطلق مباراة برشلونة أمام إسبانيول اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

ويسعى فريق برشلونة إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام إسبانيول لاكتساب دفعة معنوية قبل أن يبدأ مشواره في كأس السوبر الإسباني، حيث يلتقي مع أتلتيك بلباو يوم الأربعاء المقبل في نصف النهائي.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، في حين أن إسبانيول لديه 33 نقطة حيث يتواجد في المركز الخامس في جدول البطولة.

وعلي صعيد آخر أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم هوية الحكم الذي سيتولى إدارة مباراة برشلونة وإسبانيول في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.



ويحل برشلونة ضيفًا على إسبانيول، في مباراة الديربي، ضمنمنافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

حكم مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

ويدير الحكم فيكتور جارسيا فيردورا صافرة مباراة برشلونة وإسبانيول في ديربي كتالونيا المرتقب.

ويُعد فيكتور جارسيا فيردورا أول حكم كتالوني يتولى مسؤولية إدارة مباراة الديربي بين فريقي برشلونة وإسبانيول، في خطوة قوية من جانب الاتحاد الإسباني.

