مديرية العمل بالإسماعيلية تُنهي نزاعًا عماليًّا بتسوية ودية وصرف كامل المستحقات

شهدت مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية، إتمام عقد تسوية ودية نموذجية تخص عامل بإحدى الشركات العاملة في مجال الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة الاستثمارية.

تسليم العامل كافة مستحقاته المالية

وحضر العامل إلى المكتب برفقة عضو الإدارة ومحاسب الشركة، وتم تسليمه كامل مستحقاته المالية مع توقيعه بالإقرار على استلامها بما يضمن الشفافية والعدالة.

جانب من توقيع السوية،فيتو

أهمية التسويات الودية

وأكد الدكتور أيمن شعبان مدير عام مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية، أن التسوية الودية تمثل أحد أهم الأدوات التي تعتمدها الوزارة لتحقيق العمل اللائق ودعم العدالة الاجتماعية.

تعزيز الثقة في بيئة العمل

وأشار إلى أن هذا النوع من التسويات يسهم في تعزيز الثقة داخل بيئة العمل ويقلل من النزاعات التي قد تؤثر على الإنتاج والاستقرار المهني بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل ودعم مناخ الاستثمار.

وعلى صعيد آخر، كانت مديرية العمل بالإسماعيلية، برئاسة الدكتور أيمن شعبان مدير المديرية، عقدت الاختبارات النظرية والمقابلات الشخصية للمتقدمين على وظائف بنظام عقود الاستعانة للعمل بالمديرية، وذلك دعمًا لمنظومة العمل والاستعانة بكوادر مؤهلة.

مقابلات المتقدمين للوظائف

شملت المقابلات المتقدمين لشغل عددًا من الوظائف في الإدارات الحيوية، وهي: إدارة الموارد البشرية، إدارة التخطيط، إدارة الرعاية والقوى العاملة، إدارة التشغيل، إدارة خدمة المواطنين، إدارة علاقات العمل، وإدارة دراسات الأجور، حيث تمثل هذه الإدارات ركائز أساسية في تنظيم سوق العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين، وحماية حقوق العمال.

إجراء الاختبارات وفق ضوابط معينة

تُجرى الاختبارات والمقابلات وفق ضوابط ومعايير موضوعية دقيقة، تجمع بين التقييم النظري والقدرات الشخصية، بما يضمن النزاهة والعدالة في الاختيار.

وتأتي هذه الجهود في سياق سعي مديرية العمل بالإسماعيلية إلى دعم هيكلها الوظيفي بكوادر مؤهلة، قادرة على الإسهام بفاعلية في تطوير الأداء، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار ترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

