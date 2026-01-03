السبت 03 يناير 2026
محافظات

4 آلاف فدان فراولة، قرية الروضة بالإسماعيلية تبدأ حصاد الذهب الأحمر (فيديو وصور)

حصاد الفراولة بقرية
حصاد الفراولة بقرية الروضة في محافظة الإسماعيلية
أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا من قرية الروضة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، وذلك لتغطية موسم محصول الفراولة الذى تشتهر به محافظة الإسماعيلية.  

 ورصدت "فيتو" عمليات جمع المحصول وكذا التعرف على مراحل زراعة الفراولة وحتى حصاد ذلك المحصول المحلى الأكثر مبيعا عالميا.  

حصاد الفراولة بقرية الروضة في محافظة الإسماعيلية
حصاد الفراولة بقرية الروضة في محافظة الإسماعيلية، فيتو
حصاد الفراولة بقرية الروضة في محافظة الإسماعيلية، فيتو
حصاد الفراولة بقرية الروضة في محافظة الإسماعيلية، فيتو

موعد الزراعة الفراولة ووقت الحصاد  

ومن جانبه أكد المهندس ربيع إبراهيم منصور المهندس بإدارة القنطرة غرب الزراعية، أن محصول الفراولة يعد من المحاصيل الهامة لمصر والتي تشتهر بها محافظة الإسماعيلية، حيث تشغل المساحة المنزرعة من هذا المحصول في القنطرة غرب 4600 فدان منها 4000 فدان بقرية الروضة. 

حصاد الفراولة بقرية الروضة في محافظة الإسماعيلية، فيتو
حصاد الفراولة بقرية الروضة في محافظة الإسماعيلية، فيتو

وتبدأ زراعة محصول الفراولة منذ أغسطس، ثم يعقب ذلك عملية الحصاد والتي تستمر حتى ٣٠ من يونيو، وأشار إلى أن التغيرات المناخية لعبت دورا هاما في تغيير وتبكير مواعيد الحصاد.  

حصاد الفراولة بقرية الروضة في محافظة الإسماعيلية، فيتو
حصاد الفراولة بقرية الروضة في محافظة الإسماعيلية، فيتو

 

تكلفة الفدان والأرباح   

 

حصاد الفراولة بقرية الروضة في محافظة الإسماعيلية، فيتو
حصاد الفراولة بقرية الروضة في محافظة الإسماعيلية، فيتو

 

حصاد الفراولة بقرية الروضة في محافظة الإسماعيلية، فيتو
حصاد الفراولة بقرية الروضة في محافظة الإسماعيلية، فيتو

وأشار إلى أن فدان الفراولة يحتاج إلى أكثر من 100 ألف جنيه تكلفة إجمالية للزراعة، فيما يحقق الفدان ما يقرب من ٢٠% ربحا زيادة عن قيمة التكلفة. 
 

حصاد الفراولة بقرية الروضة في محافظة الإسماعيلية، فيتو
حصاد الفراولة بقرية الروضة في محافظة الإسماعيلية، فيتو

 

ولفت إلى أن محصول الفراولة ينقسم لنوعين وهما "الفريجو"، و"الفرش" وتزرع عن طريق شتلات يتم نقلها من المشاتل إلى الأرض مباشرة، ويعد النوع الأول من الأنواع طويلة الأجل، كما أنه منخفض السكر وطويل الأجل وله مذاق خاص. 

