4 آلاف فدان فراولة، قرية الروضة بالإسماعيلية تبدأ حصاد الذهب الأحمر (فيديو وصور)

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا من قرية الروضة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، وذلك لتغطية موسم محصول الفراولة الذى تشتهر به محافظة الإسماعيلية.

ورصدت "فيتو" عمليات جمع المحصول وكذا التعرف على مراحل زراعة الفراولة وحتى حصاد ذلك المحصول المحلى الأكثر مبيعا عالميا.

موعد الزراعة الفراولة ووقت الحصاد

ومن جانبه أكد المهندس ربيع إبراهيم منصور المهندس بإدارة القنطرة غرب الزراعية، أن محصول الفراولة يعد من المحاصيل الهامة لمصر والتي تشتهر بها محافظة الإسماعيلية، حيث تشغل المساحة المنزرعة من هذا المحصول في القنطرة غرب 4600 فدان منها 4000 فدان بقرية الروضة.

وتبدأ زراعة محصول الفراولة منذ أغسطس، ثم يعقب ذلك عملية الحصاد والتي تستمر حتى ٣٠ من يونيو، وأشار إلى أن التغيرات المناخية لعبت دورا هاما في تغيير وتبكير مواعيد الحصاد.

تكلفة الفدان والأرباح

وأشار إلى أن فدان الفراولة يحتاج إلى أكثر من 100 ألف جنيه تكلفة إجمالية للزراعة، فيما يحقق الفدان ما يقرب من ٢٠% ربحا زيادة عن قيمة التكلفة.



ولفت إلى أن محصول الفراولة ينقسم لنوعين وهما "الفريجو"، و"الفرش" وتزرع عن طريق شتلات يتم نقلها من المشاتل إلى الأرض مباشرة، ويعد النوع الأول من الأنواع طويلة الأجل، كما أنه منخفض السكر وطويل الأجل وله مذاق خاص.

