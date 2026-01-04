سعر الخضار اليوم، الليمون بـ 28 جنيها والبامية تعاود الجنون

18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الأحد 4 يناير 2026.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأحد

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الأحد الموافق 4 يناير 2026، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 5 جنيهات و10 جنيهات للكيلو.

البطاطس: بين 8.5 جنيه و12 جنيها للكيلو.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 6 جنيهات و10 جنيهات.

البصل الأحمر: بين 6 و8 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 15 إلى 23 جنيهًا.

الجزر بدون عروش: من 4.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.

القلقاس: بين 6 و9 جنيهات.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 8 إلى 11 جنيها.

البسلة: من 18 إلى 22 جنيهًا.

الملوخية: بين 10 و18 جنيهًا.

السبانخ: بين 10 و12 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 8 جنيهات إلى 11 جنيها.

الباذنجان الرومي: بين 6 جنيهات و9 جنيهات.

الباذنجان الأبيض: بين 5 جنيهات و10 جنيهات.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 14 و18 جنيهًا.

الفلفل الحامي: من 10 جنيهات إلى 14 جنيها.

الفلفل الألوان: بين 18 و28 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 12 و15 جنيهًا.

الخيار البلدي: بين 12 و15 جنيها.

البامية: من 60 إلى 70 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و45 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 18 إلى 28 جنيهًا.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 18 جنيهًا.

