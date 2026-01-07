الأربعاء 07 يناير 2026
حوادث

تمديد التسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة حتى 16 يناير

رئيس هيئة قضايا الدولة
رئيس هيئة قضايا الدولة
 وجّه المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، بتمديد الفترة المخصصة للتقديم والتسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة "مندوب مساعد" على الموقع الرسمي للهيئة حتى يوم ١٦ يناير ٢٠٢٦. 

جاء قرار التمديد حرصًا من رئيس الهيئة على توفير متسعٍ من الوقت الكافي

وجاء قرار التمديد حرصًا من رئيس الهيئة على توفير متسعٍ من الوقت الكافي والمريح للمتقدمين، لتمكينهم من التعامل مع المنظومة الإلكترونية الجديدة للهيئة بدقة وروية، دون ضغوط وقتية قد تؤثر على جودة واستكمال بياناتهم.  

ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الهيئة الدائم لتحسين تجربة المواطنين وتذليل أي صعوبات تقنية قد تواجههم، خاصة مع طرح أنظمة حديثة للتقديم. 

يُعد هذا القرار تجسيدًا عمليًا لرؤية قيادة هيئة قضايا الدولة القائمة على المرونة ووضع المتقدم في بؤرة الاهتمام، وضمانًا لانسيابية ونجاح منظومة التعيينات وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة، تمهيدًا لاستقبال كفاءات وطنية قادرة على المساهمة في تحقيق أهداف الهيئة.

 الدعم الفنى لمسابقة التعيينات عبر جروبات الواتس آب.

 

 

الجريدة الرسمية