سعر الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف منها الخيار والليمون وانخفاض البصل 4 جنيهات

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأربعاء

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 5 جنيهات و8.5 جنيه للكيلو.

البطاطس: بين 5 جنيهات و13 جنيها للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 4 جنيهات و10 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

البصل الأحمر: بين 6 و8 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 15 إلى 21 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الجزر بدون عروش: من 4.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.

القلقاس: بين 6 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 7 إلى 14 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

البسلة: من 15 إلى 21 جنيهًا.

الملوخية: بين 15 و17 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

السبانخ: بين 10 و12 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 10 جنيهات إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان الرومي: بين 4 جنيهات و9 جنيهات.

الباذنجان الأبيض: بين 10 جنيهات و16 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 12 و18 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

الفلفل الحامي: من 13 جنيها إلى 15 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الفلفل الألوان: بين 30 و38 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 11 و17 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الخيار البلدي: بين 12 و15 جنيها.

البامية: من 60 إلى 70 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و45 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 18 إلى 28 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 20 جنيهًا.

