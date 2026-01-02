رئيس اتحاد الكرة البنيني يحفز «الفهود» بمكافأة ضخمة للفوز على مصر

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، أعلن رئيس اتحاد كرة القدم في بنين، ماثورين دي تشاكوس، عن تقديم مكافأة مالية كبيرة للاعبي منتخب بلاده «الفهود»، في حال نجاحهم في التأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

مكافأة ضخمة للاعبي بنين

وأوضح دي تشاكوس أن المكافأة ستبلغ 200 مليون فرنك أفريقي، وذلك تحفيزًا للاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، المقررة يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة القارية.

ويأمل منتخب بنين في مواصلة مشواره المميز في البطولة وتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى دور الثمانية، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة للجهاز الفني واللاعبين، والدعم المعنوي الذي توفره هذه المكافأة.

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2026، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تنقل مباراة مصر ضد بنين عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وبنين عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء دور المجموعات

احتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية في كأس الأمم الإفريقية برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف في الجولة الثانية، ثم التعادل سلبيا مع أنجولا في الجولة الأخيرة.

وفي المرتبة الثانية جاء منتخب جنوب إفريقيا بـ6 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على أنجولا 2-1 ثم الخسارة أمام مصر بهدف، ثم الفوز في لقاء اليوم على زيمبابوي 3-2.

