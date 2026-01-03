السبت 03 يناير 2026
أمم إفريقيا، تاريخ مواجهات الكاميرون وجنوب أفريقيا قبل صدام الغد

كأس أمم أفريقيا 2025، يلتقي منتخب الكاميرون أمام نظيره جنوب أفريقيا مساء غد الأحد، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًّا في المغرب وحتى الثامن عشر من يناير الجاري.

تاريخ مواجهات الكاميرون وجنوب أفريقيا 

هذه المباراة ستكون ثاني مباراة بينهما في بطولات أمم أفريقيا، حيث التقيا مرة واحدة فقط كانت في نسخة 1996 ووقتها فاز منتخب جنوب أفريقيا بثلاثية في طريقه نحو التتويج بلقب تلك النسخة.

ورغم قلة مواجهتهما في البطولة الأفريقية، يملك المنتخب الجنوب أفريقي أفضلية تاريخية في المواجهات المباشرة أمام الكاميرون، حيث التقيا في تسع مباريات بكافة المسابقات، فاز المنتخب الجنوبي في ثلاث وتعادلا في خمس وفاز المنتخب الكاميروني بمباراة واحدة، كانت يوم 9 يوليو 1992، بنتيجة 2 / 1 في مباراة ودية.

ولم يخسر المنتخب الجنوب أفريقي في آخر سبع مواجهات جمعته بالمنتخب الكاميروني منذ الخسارة في عام 1992، حيث فاز بمباراتين وتعادلا في خمس.

مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا 

السبت 3 يناير:

السنغال مع السودان (الملعب الكبير في طنجة) (المباراة رقم 37).

مالي - تونس (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء) (المباراة رقم 38).

الأحد 4 يناير:

المغرب - تنزانيا (ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط) (المباراة رقم 39).

جنوب إفريقيا - الكاميرون  (ملعب البريد في الرباط) (المباراة رقم 40).

الإثنين 5 يناير:

مصر - بنين (الملعب الكبير في أغادير) (المباراة رقم 41).

نيجيريا - موزمبيق  (المركب الرياضي في فاس) (المباراة رقم 42).

الثلاثاء 6 يناير:

الجزائر - الكونغو الديمقراطية (الملعب الأولمبي في الرباط) (المباراة رقم 43).

كوت ديفوار - بوركينا فاسو (الملعب الكبير في مراكش) (المباراة رقم 44).

