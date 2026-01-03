السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتخابات النواب، إقبال متوسط بعد 4 ساعات تصويت بلجنة أحمد عبد التواب في الفيوم

إقبال متوسط، فيتو
إقبال متوسط، فيتو
18 حجم الخط

 تشهد لجنة  مدرسة أحمد عبد التواب بمحافظة الفيوم، إقبالا متوسطا حتى منتصف اليوم الأول للتصويت في الدائرة الثالثة الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا، وتضم مركزي طامية وسنورس، ومقرها مركز شرطة سنورس، وتحري جولة الإعادة بين 6 مرشحين منهم 3 من التحالف الوطني وواحد لحزب النور ومرشحين مستقلين، ويختار الناخب 3 من بين المرشحين الستة حتى يكون الصوت صحيحا.

نتيجة الجولة الأولى

 وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات  قد أعلنت نتيجة المرحلة الأولى للدائرة الثالثة بالفيوم الملغاة بحكم المحكمة الإدارية، ومقرها مركز شرطة سنورس، ، وكان عدد من أدلوا بأصواتهم 140677 ناخبا منهم 131985 صوتا صحيحا، 8692 صوتا باطلا، وبعد إضافة أصوات المصريين المقيمين بالخارج، وصل لمرحلة الحسم  والإعادة كل من اللواء طه عبدالتواب، مرشح التحالف، وحصل علي 60460 صوتا، الدكتور حماده سليمان، مرشح حزب النور وحصل على 53447 صوتا، وحمد دكم مرشح التحالف، وحصل على 28461 صوتا، وحازم فايد المرشح المستقل، وحصل علي 30523 صوتا، وربيع أبو كمال، المرشح المستقل، وحصل علي 28423 صوتا، ومنجود الهواري، مرشح التحالف، وحصل علي 35004 أصوات.

من لهم حق الانتخاب بالدائرة الثالثة

 يذكر أن الدائرة الثالثة بالفيوم، مقرها مركز شرطة سنورس وبلغ عدد المقيدين بها 667 ألفًا و149 ناخبًا موزعين على 73 مقرًا انتخابيًا تشمل 93 لجنة فرعية، وتنافس في الجولة الأولى في هذه الدائرة 18 مرشحًا على 3 مقاعد، بينهم 13 مرشحًا مستقلًا و5 على القوائم الحزبية، بعد انسحاب 4 مرشحين من السباق، وأسفرت الجولة الأولى عن إجراء الإعادة بين المرشحين الستة سابقي الذكر.

 

انتخابات النواب، غرفة عمليات محافظة سوهاج تتابع جولة الإعادة بالدائرة السابعة بالبلينا

انتخابات النواب، تنسيقية شباب الأحزاب تتابع التصويت بجولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة

يذكر ان محافظة الفيوم قد أعدت اللجان لاستيعاب أي زيادة مرتقبة في أعداد الناخبين، في ظل ترقب لمستوى المشاركة خلال جولة الإعادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الهيئة الوطنية للانتخابات الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا المصريين المقيمين بالخارج حكم المحكمة الإدارية العليا مركز شرطة سنورس مرشح حزب النور نتيجة المرحلة الاولى

مواد متعلقة

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

"دلهمو الغرقانة" حكايات إنسانية من قرية منسية تقاوم الاختفاء.. محنة عم محروس الذي ابتلع بيته الفيضان.. ومأساة فادية التي غرقت فرحة ابنتها في الماء.. وأحمد قضى ليلة العمر في مستنقع

انسحابات متتالية بصفوف مرشحي حزب المحافظين في انتخابات النواب

زاد العقول والقلوب!

حديث العقل والروح، شيرين حلمي يفسر كيف قادت قصة آدم إلى فهم طبيعة الإنسان وضعفه (فيديو)

مرشح واحد فقط يتقدم على المقاعد الفردية في اليوم الثالث للترشح لانتخابات النواب بالفيوم

مدحت الزاهد: خوض الانتخابات على النظام الفردي تمنح المعارضة فرصة أوسع للتنسيق

"حماة الوطن" يكشف عدد المرشحين المحتملين للحزب بانتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

الهبرد يقفز 10 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

انتخابات النواب، غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة السنغال والسودان بدور الـ 16 والقنوات الناقلة

سؤال برلماني بشأن خطة الحكومة لتطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي الحصة

أول تعليق رسمي من فنزويلا على إعلان "اعتقال مادورو"

في النهاية لن يصح إلا الصحيح، رسالة ساويرس بشأن الخلاف بين دولتين شقيقتين

ديانج أساسيا، تشكيل مالي المتوقع أمام تونس في كأس الأمم الأفريقية

خدمات

المزيد

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

سعر السمك اليوم السبت، البلطي الأسواني يسجل 80 جنيها وارتفاع كبير في الجمبري

سعر الفاكهة اليوم السبت، 12 صنفا يتجاوز الـ 60 جنيها

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟ الأزهر للفتوى يرد

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته ببداية فترة من الراحة والاستقرار

دعاء الصائمين في اليوم الثاني من الأيام البيض لشهر رجب 1447

المزيد
الجريدة الرسمية
ads