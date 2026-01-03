انتخابات النواب، إقبال متوسط بعد 4 ساعات تصويت بلجنة أحمد عبد التواب في الفيوم

18 حجم الخط

تشهد لجنة مدرسة أحمد عبد التواب بمحافظة الفيوم، إقبالا متوسطا حتى منتصف اليوم الأول للتصويت في الدائرة الثالثة الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا، وتضم مركزي طامية وسنورس، ومقرها مركز شرطة سنورس، وتحري جولة الإعادة بين 6 مرشحين منهم 3 من التحالف الوطني وواحد لحزب النور ومرشحين مستقلين، ويختار الناخب 3 من بين المرشحين الستة حتى يكون الصوت صحيحا.

نتيجة الجولة الأولى

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت نتيجة المرحلة الأولى للدائرة الثالثة بالفيوم الملغاة بحكم المحكمة الإدارية، ومقرها مركز شرطة سنورس، ، وكان عدد من أدلوا بأصواتهم 140677 ناخبا منهم 131985 صوتا صحيحا، 8692 صوتا باطلا، وبعد إضافة أصوات المصريين المقيمين بالخارج، وصل لمرحلة الحسم والإعادة كل من اللواء طه عبدالتواب، مرشح التحالف، وحصل علي 60460 صوتا، الدكتور حماده سليمان، مرشح حزب النور وحصل على 53447 صوتا، وحمد دكم مرشح التحالف، وحصل على 28461 صوتا، وحازم فايد المرشح المستقل، وحصل علي 30523 صوتا، وربيع أبو كمال، المرشح المستقل، وحصل علي 28423 صوتا، ومنجود الهواري، مرشح التحالف، وحصل علي 35004 أصوات.

من لهم حق الانتخاب بالدائرة الثالثة

يذكر أن الدائرة الثالثة بالفيوم، مقرها مركز شرطة سنورس وبلغ عدد المقيدين بها 667 ألفًا و149 ناخبًا موزعين على 73 مقرًا انتخابيًا تشمل 93 لجنة فرعية، وتنافس في الجولة الأولى في هذه الدائرة 18 مرشحًا على 3 مقاعد، بينهم 13 مرشحًا مستقلًا و5 على القوائم الحزبية، بعد انسحاب 4 مرشحين من السباق، وأسفرت الجولة الأولى عن إجراء الإعادة بين المرشحين الستة سابقي الذكر.

يذكر ان محافظة الفيوم قد أعدت اللجان لاستيعاب أي زيادة مرتقبة في أعداد الناخبين، في ظل ترقب لمستوى المشاركة خلال جولة الإعادة.

