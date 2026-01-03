التنسيقية: حضور لافت للشباب بلجان الوادي الجديد في جولة الإعادة لانتخابات النواب

18 حجم الخط

شهدت لجان الاقتراع بمدرسة الشهيد أحمد منسي بدائرة مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، إقبال الناخبين بعد فتح باب التصويت للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وسط حضور لافت للشباب.

غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب

وتتابع غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولة الإعادة في الدوائر الـ27 الملغاة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وترصد وتتابع سير العملية الانتخابية وانتظامها على مدار اليوم منذ فتح باب التصويت في الساعة التاسعة صباحًا حتى انتهاء العملية الانتخابية.



جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، على المقاعد الفردية فقط

تُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، على المقاعد الفردية فقط، في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بحكم المحكمة الإدارية العليا، وعددها 27 دائرة في 10 محافظات، اليوم السبت وغدا الأحد الموافقين 3 و4 يناير 2026 في الداخل، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 10 يناير.

ويتنافس في جولة الإعادة 98 مرشحًا على 49 مقعدًا، في 27 دائرة في 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى، وهى محافظات (الجيزة، المنيا، البحيرة، أسيوط، الوادي الجديد، والأقصر وأسوان وسوهاج والإسكندرية والفيوم).

وتُجرى جولة الإعادة ضمن محافظات المرحلة الأولى في 27 دائرة انتخابية، للتنافس على 49 مقعدًا، بين 98 مرشحًا، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين ولهم حق التصويت يبلغ 14,897,356 ناخبًا.

توزيع الدوائر والناخبين بالمحافظات:

أولًا: محافظة الجيزة

إجمالي الدوائر الانتخابية: 6 دوائر

إجمالي المقاعد: 10 مقاعد

إجمالي اللجان الفرعية: 497 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 4,254,051 ناخبًا

الدوائر الانتخابية:

الدائرة الثالثة ومقرها مركز البدرشين

الدائرة السادسة ومقرها قسم بولاق الدكرور

الدائرة السابعة ومقرها قسم العمرانية

الدائرة التاسعة ومقرها قسم الهرم

الدائرة العاشرة ومقرها قسم أول أكتوبر

الدائرة الثانية عشرة ومقرها مركز منشأة القناطر.

ثانيًا: محافظة الفيوم

إجمالي الدوائر الانتخابية: دائرة واحدة

إجمالي المقاعد: 3 مقاعد

إجمالي اللجان الفرعية: 93 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 667,149 ناخبًا

الدائرة الثالثة ومقرها مركز سنورس.

ثالثًا: محافظة المنيا

إجمالي الدوائر الانتخابية: 6 دوائر

إجمالي المقاعد: 13 مقعدًا

إجمالي اللجان الفرعية: 489 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 3,060,503 ناخبين

الدوائر الانتخابية:

الدائرة الأولى ومقرها قسم أول المنيا

الدائرة الثالثة ومقرها مركز مغاغة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو قرقاص

الدائرة الخامسة ومقرها مركز ملوي

الدائرة السادسة ومقرها مركز دير مواس

تم تعديل مقر لجنة انتخابية من مدرسة منشأة النصر الابتدائية المشتركة بقرية منشأة ناصر، والتي تضم اللجنة الفرعية رقم 34، ليصبح المقر الجديد مدرسة منشأة النصر الإعدادية بذات القرية.

رابعًا: محافظة أسيوط

إجمالي الدوائر الانتخابية: 3 دوائر

إجمالي المقاعد: 9 مقاعد

إجمالي اللجان الفرعية: 353 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 2,268,987 ناخبًا

الدوائر الانتخابية:

الدائرة الأولى ومقرها قسم أول أسيوط

الدائرة الثانية ومقرها مركز القوصية

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تيج

خامسًا: محافظة الوادي الجديد

إجمالي الدوائر الانتخابية: دائرة واحدة

إجمالي المقاعد: مقعد واحد

إجمالي اللجان الفرعية: 37 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 111,789 ناخبًا

الدائرة الانتخابية:

الدائرة الثانية ومقرها مركز الداخلة.

سادسًا: محافظة سوهاج

إجمالي الدوائر الانتخابية: دائرة واحدة

إجمالي المقاعد: مقعدان

إجمالي اللجان الفرعية: 55 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 354,472 ناخبًا

الدائرة الانتخابية:

الدائرة السابعة ومقرها مركز البلينا.

سابعًا: محافظة الأقصر

إجمالي الدوائر الانتخابية: دائرتان

إجمالي المقاعد: مقعدان

إجمالي اللجان الفرعية: 102 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 560,590 ناخبًا

الدوائر الانتخابية:

الدائرة الثانية ومقرها مركز القرنة

الدائرة الثالثة ومقرها مركز إسنا.

ثامنًا: محافظة أسوان

إجمالي الدوائر الانتخابية: 3 دوائر

إجمالي المقاعد: 3 مقاعد

إجمالي اللجان الفرعية: 152 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 840,731 ناخبًا

الدوائر الانتخابية:

الدائرة الأولى ومقرها قسم أول أسوان

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نصر النوبة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز إدفو.

تاسعًا: محافظة الإسكندرية

إجمالي الدوائر الانتخابية: دائرة واحدة

إجمالي المقاعد: مقعد واحد

إجمالي اللجان الفرعية: 152 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 1,263,674 ناخبًا

الدائرة الانتخابية:

الدائرة الأولى ومقرها قسم أول المنتزه

وتم تعديل مقر ثلاث لجان فرعية أرقام 37 و38 و39 من معهد فتيات سيدي بشر، ليصبح المقر الجديد معهد الراشدين الابتدائي الأزهري، الكائن بشارع إسكندر إبراهيم مع العمروسي – ميامي – سيدي بشر بحري.

عاشرًا: محافظة البحيرة

إجمالي الدوائر الانتخابية: 4 دوائر

إجمالي المقاعد: 5 مقاعد

إجمالي اللجان الفرعية: 300 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 1,515,410 ناخبين

الدوائر الانتخابية:

الدائرة الرابعة ومقرها مركز المحمودية

الدائرة الخامسة ومقرها مركز حوش عيسى

الدائرة السادسة ومقرها مركز الدلنجات

الدائرة التاسعة ومقرها مركز كوم حمادة

