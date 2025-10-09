"حماة الوطن" يكشف عدد المرشحين المحتملين للحزب بانتخابات مجلس النواب

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب "حماة الوطن"، إن مرشحي الحزب على المقاعد الفردية بدأوا في تقديم أوراق ترشحهم بالمحافظات منذ اليوم الأول لفتح باب الترشح، مشيرًا إلى أن الحزب توافق على ترشيح 80 مرشحًا على مقاعد الفردي، و50 مرشحًا بالقائمة الوطنية.

ترشيد الإنفاق على الدعاية

وأضاف سليمان في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن قيادات الحزب شددت على اتباع سياسة ترشيد الإنفاق على الدعاية الانتخابية مثلما حدث مؤخرًا في انتخابات مجلس الشيوخ وتوجيه جزء من تلك الموارد المالية إلى دعم المبادرات المجتمعية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر، ما يُعزز ثقة الجمهور في مرشحي الحزب ويؤكد ارتباطهم بالقضايا الحقيقية للمواطنين.

عقيدة راسخة لدى الحزب

وأوضح أن حزب حماة الوطن يمتلك فكر تنموى ويتبنى سياسات دعم الدولة وبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه السياسات هي عقيدة راسخة لدى الحزب من نشأته.

دوائر محافظة الجيزة

وشهد اليوم الأول لفتح باب الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، تقدم عدد من مرشحي حزب "حماة الوطن" اليوم، بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب 2025، في عدد من دوائر محافظات الجيزة وسوهاج وقنا وأسيوط.

وكان من بين هؤلاء المرشحين كل من عربي زيادة مرشح الحزب عن دائرة بولاق الدكرور، وحمزة عن دائرة العياط، وأحمد ترجم عن دائرة أكتوبر والواحات، وحصل جميعهم على الرمز الانتخابي «التاج».

