الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

"حماة الوطن" يكشف عدد المرشحين المحتملين للحزب بانتخابات مجلس النواب

حماة الوطن، فيتو
حماة الوطن، فيتو

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب "حماة الوطن"، إن مرشحي الحزب على المقاعد الفردية بدأوا في تقديم أوراق ترشحهم بالمحافظات منذ اليوم الأول لفتح باب الترشح، مشيرًا إلى أن الحزب توافق على ترشيح 80 مرشحًا على مقاعد الفردي، و50 مرشحًا بالقائمة الوطنية.

 

ترشيد الإنفاق على الدعاية

وأضاف سليمان في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن قيادات الحزب شددت على اتباع سياسة ترشيد الإنفاق على الدعاية الانتخابية مثلما حدث مؤخرًا في انتخابات مجلس الشيوخ وتوجيه جزء من تلك الموارد المالية إلى دعم المبادرات المجتمعية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر، ما يُعزز ثقة الجمهور في مرشحي الحزب ويؤكد ارتباطهم بالقضايا الحقيقية للمواطنين.

 

عقيدة راسخة لدى الحزب

وأوضح أن حزب حماة الوطن يمتلك فكر تنموى ويتبنى سياسات دعم الدولة وبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه السياسات هي عقيدة راسخة لدى الحزب من نشأته.

 

دوائر محافظة الجيزة

وشهد اليوم الأول لفتح باب الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، تقدم عدد من مرشحي حزب "حماة الوطن" اليوم، بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب 2025، في عدد من دوائر محافظات الجيزة وسوهاج وقنا وأسيوط.

وكان من بين هؤلاء المرشحين  كل من عربي زيادة مرشح الحزب عن دائرة بولاق الدكرور، وحمزة عن دائرة العياط، وأحمد ترجم عن دائرة أكتوبر والواحات، وحصل جميعهم على الرمز الانتخابي «التاج».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الترشح في انتخابات مجلس النواب الدعاية الانتخابية الدكتور عمرو سليمان القائمه الوطنية المقاعد الفرديه الموارد المالية انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس النواب 2025 فتح باب الترشح

مواد متعلقة

مرشحو حماة الوطن بالجيزة يحصلون على الرمز الانتخابي «التاج»

بالأسماء، قيادات بارزة بمجلس النواب الحالي خارج سباق الانتخابات

الأكثر قراءة

ترامب: إيران ستكون جزءا من عملية السلام الأوسع

الأمم المتحدة ترحب بإعلان اتفاق غزة وتؤكد استعدادها لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية

بعد الصراع على الكرسي، تعرف على المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس النواب

حماس تسلم قوائم الأسرى الفلسطينيين لإسرائيل بعد إعلان اتفاق غزة

رفض هذا المنصب، موقف عماد النحاس من الاستمرار داخل الأهلي

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات آسيا وإفريقيا وأوروبا المؤهلة لمونديال 2026

مصرع عنصر إجرامي وإصابة رئيس مباحث شبين القناطر في تبادل إطلاق نار بالقليوبية

حكومة غزة تدعو الفلسطينيين إلى الحذر من الغدر الإسرائيلي حتى صدور إعلان رسمي

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads