انتخابات النواب، التنسيقية: إقبال كثيف على لجنة منشأة برديس في البلينا بسوهاج

اقبال على التصويت
اقبال على التصويت بسوهاج،فيتو
شهدت اللجنة الانتخابية بمنشأة برديس مركز البلينا محافظة سوهاج إقبالا كبيرا من الناخبين منذ فتح أبوابها في التاسعة صباحًا، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول لإعادة الانتخابات بالدوائر ال٢٧ الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا في ١٠ محافظات.

غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وتتابع غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولة الإعادة في الدوائر الـ27 الملغاة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وترصد وتتابع سير العملية الانتخابية وانتظامها على مدار اليوم منذ فتح باب التصويت في الساعة التاسعة صباحًا حتى انتهاء العملية الانتخابية.

جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، على المقاعد الفردية فقط

وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، على المقاعد الفردية فقط، في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بحكم المحكمة الإدارية العليا، وعددها 27 دائرة في 10 محافظات، يومي السبت والأحد الموافقين 3 و4 يناير 2026 في الداخل، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 10 يناير.
ويتنافس في جولة الإعادة 98 مرشحًا على 49 مقعدًا، في 27 دائرة في 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى، وهى محافظات (الجيزة، المنيا، البحيرة، أسيوط، الوادي الجديد، والأقصر وأسوان وسوهاج والإسكندرية والفيوم).

وتُجرى جولة الإعادة ضمن محافظات المرحلة الأولى في 27 دائرة انتخابية، للتنافس على 49 مقعدًا، بين 98 مرشحًا، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين ولهم حق التصويت يبلغ 14,897,356 ناخبًا.

