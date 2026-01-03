انتخابات النواب، تنسيقية شباب الأحزاب تتابع التصويت بجولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة

السبت 03 يناير 2026
 تستمر غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في انعقادها لمتابعة تصويت المصريين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في 27 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى بأحكام المحكمة الإدارية العليا، والتي تجرى في الداخل يومي السبت والأحد الموافقين 3 و4 يناير 2026، في 27 دائرة داخل 10 محافظات تشمل (الجيزة، المنيا، البحيرة، أسيوط، الوادي الجديد، والأقصر وأسوان وسوهاج والإسكندرية والفيوم).

غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

 وتتابع غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير العملية الانتخابية، سواء قبل فتح باب التصويت والاستعدادات، ومع فتح اللجان الانتخابية، وتتابع انتظام عملية التصويت على مدار اليوم منذ فتح اللجان في التاسعة صباحًا حتى غلقها في التاسعة مساءً، ثم عملية الفرز، لرصد كل ما يتعلق بانتظام العملية الانتخابية وإقبال الناخبين.

وتواصل غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انعقادها بشكل دائم لمتابعة انتخابات مجلس النواب، حتى انتهاء العملية الانتخابية.

وتُجرى جولة الإعادة ضمن محافظات المرحلة الأولى في 27 دائرة انتخابية، للتنافس على 49 مقعدًا، بين 98 مرشحًا، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين ولهم حق التصويت يبلغ 14,897,356 ناخبًا.

