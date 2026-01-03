أمم إفريقيا 2025، هل ينهي المغرب عقدة الأدوار الاقصائية أمام تنزانيا؟

18 حجم الخط

يستعد منتخب المغرب لإنهاء عقدة الأدوار الإقصائية في كأس الأمم الأفريقية، عندما يواجه غدًا الأحد منتخب تنزانيا في دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2025.

المغرب والأدوار الإقصائية لكأس الأمم

ويدخل منتخب المغرب المواجهة بطموحات كبيرة لبلوغ الدور ربع النهائي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أن حقق ذلك في نسخ 1998 و2004 و2017 و2021، ساعيًا إلى طي صفحة سوء الحظ الذي لازمه في آخر ظهورين إقصائيين؛ إذ خسر 2-1 أمام مصر في ربع نهائي نسخة 2021، ثم سقط بنتيجة 2-0 أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16 من النسخة الماضية التي أُقيمت في كوت ديفوار.

وتُعد هذه المشاركة هي الرابعة للمغرب في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية، منذ استحداث هذا الدور لأول مرة في نسخة 2019 بمصر، عقب زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 16 إلى 24 منتخبًا.

وكان “أسود الأطلس” قد نجحوا في اجتياز دور الـ16 مرة واحدة فقط، وذلك في نسخة 2021 بالكاميرون، عندما تفوقوا على مالاوي، بينما ودّعوا المنافسات من هذا الدور في نسختي 2019 و2023 بعد الخسارة أمام بنين وجنوب أفريقيا على الترتيب.

في المقابل، يتطلع منتخب تنزانيا إلى مواصلة مفاجآته وكتابة فصل جديد في تاريخه القاري، ما يجعل المواجهة مرتقبة ومفتوحة على كل الاحتمالات، في صراع يجمع بين خبرة مغربية وطموح تنزاني على بطاقة العبور إلى دور الثمانية.

