السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أمم إفريقيا 2025، هل ينهي المغرب عقدة الأدوار الاقصائية أمام تنزانيا؟

المغرب
المغرب
18 حجم الخط

يستعد منتخب المغرب لإنهاء عقدة الأدوار الإقصائية في كأس الأمم الأفريقية، عندما يواجه غدًا الأحد منتخب تنزانيا في دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2025.

المغرب والأدوار الإقصائية لكأس الأمم 

ويدخل منتخب المغرب المواجهة بطموحات كبيرة لبلوغ الدور ربع النهائي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أن حقق ذلك في نسخ 1998 و2004 و2017 و2021، ساعيًا إلى طي صفحة سوء الحظ الذي لازمه في آخر ظهورين إقصائيين؛ إذ خسر 2-1 أمام مصر في ربع نهائي نسخة 2021، ثم سقط بنتيجة 2-0 أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16 من النسخة الماضية التي أُقيمت في كوت ديفوار.

وتُعد هذه المشاركة هي الرابعة للمغرب في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية، منذ استحداث هذا الدور لأول مرة في نسخة 2019 بمصر، عقب زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 16 إلى 24 منتخبًا.

وكان “أسود الأطلس” قد نجحوا في اجتياز دور الـ16 مرة واحدة فقط، وذلك في نسخة 2021 بالكاميرون، عندما تفوقوا على مالاوي، بينما ودّعوا المنافسات من هذا الدور في نسختي 2019 و2023 بعد الخسارة أمام بنين وجنوب أفريقيا على الترتيب.

في المقابل، يتطلع منتخب تنزانيا إلى مواصلة مفاجآته وكتابة فصل جديد في تاريخه القاري، ما يجعل المواجهة مرتقبة ومفتوحة على كل الاحتمالات، في صراع يجمع بين خبرة مغربية وطموح تنزاني على بطاقة العبور إلى دور الثمانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدور ربع النهائى بطولة أمم إفريقيا 2025 بطولة أمم أفريقيا كاس الأمم الإفريقية منتخب المغرب منتخب تنزانيا

مواد متعلقة

لاعب بوركينا فاسو يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة كوت ديفوار بأمم أفريقيا

لاعب السودان: هدفنا الفوز على السنغال وسعداء بدعم الجماهير رغم الحرب

رئيس اتحاد الكرة البنيني يحفز «الفهود» بمكافأة ضخمة للفوز على مصر

بينهم مصر، قائمة أكثر 10 مباريات حضورا للجماهير بدور المجموعات لأمم أفريقيا

الأكثر قراءة

الهبرد يقفز 10 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

انتخابات النواب، غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة السنغال والسودان بدور الـ 16 والقنوات الناقلة

سؤال برلماني بشأن خطة الحكومة لتطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي الحصة

في النهاية لن يصح إلا الصحيح، رسالة ساويرس بشأن الخلاف بين دولتين شقيقتين

ديانج أساسيا، تشكيل مالي المتوقع أمام تونس في كأس الأمم الأفريقية

أول تعليق رسمي من فنزويلا على إعلان "اعتقال مادورو"

خدمات

المزيد

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

سعر السمك اليوم السبت، البلطي الأسواني يسجل 80 جنيها وارتفاع كبير في الجمبري

سعر الفاكهة اليوم السبت، 12 صنفا يتجاوز الـ 60 جنيها

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟ الأزهر للفتوى يرد

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته ببداية فترة من الراحة والاستقرار

دعاء الصائمين في اليوم الثاني من الأيام البيض لشهر رجب 1447

المزيد
الجريدة الرسمية
ads