بينهم مصر، قائمة أكثر 10 مباريات حضورا للجماهير بدور المجموعات لأمم أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية، واصلت بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 تسجيل أرقام جماهيرية لافتة خلال مرحلة المجموعات، حيث شهدت بعض المباريات إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

 

أكثر 10 مباراة حضورا للجماهير في أمم إفريقيا 


وجاء ترتيب أعلى 10 مباريات من حيث الحضور الجماهيري على النحو التالي:

  1. 63,844 متفرجًا – المغرب 1–1 مالي
  2. 62,532 متفرجًا – المغرب 3–0 زامبيا
  3. 60,180 متفرجًا – المغرب 2–0 جزر القمر
  4. 41,672 متفرجًا – السنغال 1–1 الكونغو الديمقراطية
  5. 40,219 متفرجًا – مصر 1–0 جنوب أفريقيا
  6. 35,200 متفرجًا – الكاميرون 1–0 الجابون
  7. 35,165 متفرجًا – كوت ديفوار 1–1 الكاميرون
  8. 28,199 متفرجًا – مصر 2–1 زيمبابوي
  9. 26,707 متفرجين – بنين 0–3 السنغال
  10. 25,544 متفرجًا – نيجيريا 3–2 تونس

 

إحصائيات دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا

عدد المباريات: 36

انتصارات/ هزائم: 26

التعادلات: 10

التعادلات السلبية: 3

التعادلات الإيجابية: 7

ركلات جزاء: 15

ركلات جزاء مسجلة: 11

ركلات جزاء ضائعة: 4

أهداف: 84

نسبة التهديف لكل مباراة: 2.4

بطاقات صفراء: 125

بطاقات حمراء 6

 

مواجهات ومواعيد مباريات دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا 

السبت 3 يناير:

السنغال مع السودان (الملعب الكبير في طنجة) (المباراة رقم 37).

مالي - تونس (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء) (المباراة رقم 38).

الأحد 4 يناير:

المغرب - تنزانيا (ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط) (المباراة رقم 39).

جنوب إفريقيا - الكاميرون  (ملعب البريد في الرباط) (المباراة رقم 40).

الإثنين 5 يناير:

مصر - بنين (الملعب الكبير في أغادير) (المباراة رقم 41).

نيجيريا - موزمبيق  (المركب الرياضي في فاس) (المباراة رقم 42).

الثلاثاء 6 يناير:

الجزائر - الكونغو الديمقراطية (الملعب الأولمبي في الرباط) (المباراة رقم 43).

كوت ديفوار - بوركينا فاسو (الملعب الكبير في مراكش) (المباراة رقم 44).

 

