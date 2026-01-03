محافظ البحيرة: انتظام فتح اللجان الانتخابية بالدوائر الأربعة بدون مشاكل

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، انتظام فتح اللجان الانتخابية بالدوائر التي تجري بها دولة الإعادة، ووصول المستشارين ورؤساء وأعضاء اللجان، لبدء عملية التصويت واستقبال الناخبين.

وانطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم فعاليات اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، بأربع دوائر انتخابية بنطاق محافظة البحيرة، وسط أجواء يسودها الانضباط والتأمين الكامل لكافة اللجان.

اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التسهيلات

وأشارت محافظ البحيرة، إلى أنه تم توفير كافة أوجه الدعم اللازم لسير العملية الانتخابية، وتجهيز ممرات آمنة ومغطاة مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر في هذا الاستحقاق الدستوري.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ البحيرة لسير العملية الانتخابية من غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية والأمنية.

التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية

حيث يتم التواصل بشكل لحظي مع رؤساء المراكز والمدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة سير العمل داخل اللجان العامة والفرعية، والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين المقار الانتخابية وتيسير دخول وخروج الناخبين.

وتُجرى جولة الإعادة في البحيرة بأربع دوائر انتخابية، تشمل: الدائرة الرابعة: مركز رشيد – المحمودية – الرحمانية، والدائرة الخامسة: مركز حوش عيسى، والدائرة السادسة: الدلنجات، والدائرة التاسعة: مركز كوم حمادة – بدر ويبلغ عدد المراكز الانتخابية بالدوائر الأربع 271 مركزًا، تضم 300 لجنة، تستقبل مليون و515 ألفا و410 ناخبين وناخبات، ويتنافس على المقاعد الخمسة بهذه الدوائر 10 مرشحين.

المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

وتدعو محافظ البحيرة أبناء المحافظة إلى المشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، مؤكدةً أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الالتزام الكامل بالحياد والشفافية، وتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية لضمان إجرائها في أجواء من النزاهة والانضباط.

