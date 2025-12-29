"شباب البحيرة" تنظم برنامجا تدريبيا لتعليم أعمال الخياطة والتريكو

18 حجم الخط

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، “إدارة التدريب ومشروعات الشباب”، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) الدورة الحرفية لتعليم الخياطة وأشغال التريكو تحت شعار “علمني حرفة” للعام الرابع على التوالي بمركز شباب كفر بولين بدائرة مركز كوم حمادة لدعم وتأهيل الشباب لسوق العمل.

تشجيع الشباب على اكتساب المهارات المهنية

أكد الدكتور علاء الجزار، مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تطلقها الوزارة لتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية واليدوية، موضحًا أن الهدف هو تشجيع الشباب على اكتساب المهارات المهنية، وإعدادهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين المستوى المعيشي.

تمكين من إقامة مشروعات صغيرة

وأضاف الجزار أن الوزارة تواصل تنفيذ دورات في مجالات حرفية متنوعة بمراكز الشباب، لتدريب المشاركين على الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية، مما يساعدهم على اكتشاف مواهبهم وتمكينهم من إقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل.

استراتيجية الدولة لتنمية المهارات

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، نانيس الناقوري، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وتوجيهات ومتابعة جيهان رشوان مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة والدكتور علاء الجزار مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، وإشراف أمل الدفراوي وكيل المديرية للشباب وإبراهيم صبري مدير إدارة التدريب والمشروعات بالمديرية، حيث تُعد هذه المبادرة خطوة عملية لدعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب، خاصة في المناطق الريفية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتنمية المهارات وخلق فرص عمل مستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.