محافظات

مؤشرات الحصر العددي، تقدم مرشحي مستقبل وطن والنور في الفيوم

اللجنة العامة للدائرة
اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالفيوم، فيتو
أعلنت اللجنة العامة للدائرة الثالثة بمحافظة الفيوم، الحصر العددي للأصوات في جولة الإعادة، وبلغ من لهم حق التصويت بالدائرة الثالثة التي تضم مراكز طامية وسنورس وسنهور، ومقرها مركز شرطة سنورس، 667 ألفًا و149 مقيدين بالجداول الانتخابية في المراكز الثلاثة، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 124046 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 4364 صوتا، وعدد الأصوات الصحيحة 119682 صوتا، وحصل طه عبد التواب مرشح حزب مستقبل وطن على 103105 أصوات، وحصل حمادة سليمان مرشح حزب النور على 95683 صوتا، وحصل حمد دكم مرشح مستقبل وطن على 45062 صوتا، ومن المتوقع بعد إضافة أصوات المصريين العاملين بالخارج أن يفوزوا بالمقاعد الثلاثة.

نتيجة الجولة الأولى

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج للدائرة الثالثة بالفيوم الملغاة بحكم المحكمة الإدارية، ومقرها مركز شرطة سنورس،  نتيجة المرحلة الأولى، وكان عدد من أدلوا بأصواتهم  140677 ناخبا منهم 131985 صوتا صحيح، 8692 صوتا باطلا، وبعد إضافة أصوات المصريين المقيمين بالخارج، وصل لمرحلة الحسم  والإعادة كل من اللواء طه عبد التواب، مرشح التحالف، وحصل على 60460 صوتا، الدكتور حماده سليمان، مرشح حزب النور وحصل على 53447 صوتا، و  حمد دكم  مرشح التحالف، وحصل علي 28461 صوتا، وحازم فايد المرشح المستقل، وحصل على 30523 صوتا، وربيع أبو كمال، المرشح المستقل، وحصل على 28423 صوتا، ومنجود الهواري، مرشح التحالف، وحصل على 35004 أصوات.

يذكر أن لجان الاقتراع في جولة الإعادة  أغلقت أبوابها في التاسعة من مساء الأحد، وبدأت أعمال العد والفرز بعد الإغلاق مباشرة في حضور مندوبي المرشحين بكل لجنة فرعية.

الجريدة الرسمية