السعودية تنشر قواتها البحرية قبالة سواحل اليمن لهذا الهدف

18 حجم الخط

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، نشر قواتها البحرية قبالة سواحل اليمن، بعد وقت قصير من اتهام قوات المجلس الانتقالي الجنوبي للرياض بشن غارات جوية على مناطق تسيطر عليها، وتوجيه قوات "درع الوطن" لاستعادتها في هجوم جديد، وفق ما نقلت شبكة “سي إن إن” عربية.

السعودية تنشر قواته البحرية أمام سواحل اليمن

وكان المتحدث باسم قوات التحالف العربي اللواء ركن تركي المالكي، قال فى وقت سابق من اليوم، أن القوات البحرية الملكية السعودية أكملت انتشارها ببحر العرب لمباشرة عمليات التفتيش ومكافحة التهريب.

فيما قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد الجابر، في إشارة إلى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي: "على مدى أسابيع عديدة وحتى يوم أمس، سعت المملكة جاهدة مع المجلس الانتقالي الجنوبي لإنهاء التصعيد.. لكنها واجهت رفضًا وتعنتًا مستمرين من عيدروس الزبيدي".

الإمارات تعلن عودة جميع قواتها من اليمن

فى ذات السياق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مساء الجمعة، استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة الإماراتية من الجمهورية اليمنية.

وتصاعدت حدة التوترات في اليمن عقب سيطرة ما تسمى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا على محافظتي حضرموت والمهرة شرقي البلاد مطلع ديسمبر.

رشاد العليمى يطلب الدعم من التحالف العربي

عقب ذلك وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي طلبا للحصول على دعم عسكري من التحالف الدولي لدعم الشرعيى في اليمن بقيادة السعودية، وأصدر مرسوما يقضي بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، مطالبا إياها بسحب قواتها خلال مهلة 24 ساعة

وفي السياق ذاته، اتهمت السعودية الإمارات بشكل علني بدعم التمرد، في حين أعلنت أبو ظبي إنهاء أنشطة وحدتها المحدودة لمكافحة الإرهاب في اليمن، مؤكدة رفضها رفضا قاطعا الزج باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.