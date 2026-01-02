السبت 03 يناير 2026
خارج الحدود

القنصل السعودي في دبي عبد الله المطوع يعلن مغادرة منصبه دون ذكر أسباب

أثار إعلان القنصل السعودي في دبي عبد الله المطوع، أمس الخميس، مغادرته منصبه، حالة من الجدل فى ظل توتر العلاقات بين السعودية والإمارات، خاصة أن المطوع لم يذكر الأسباب التى أدت إلى نهاية مهمته.

وقال القنصل السعودي في دبي عبد الله المطوع، في منشور على حسابه في منصة "إكس" في وقت سابق من اليوم: "يحين اليوم وقت الرحيل، وأغادر بيتي الثاني القنصلية العامة في دبي والإمارات الشمالية، بعد رحلة من العمل والعطاء بدأت في يناير 2021 كقنصل عام للمملكة العربية السعودية في دبي والإمارات الشمالية".

أعلن القنصل السعودي في دبي عبد الله المطوع، أمس الخميس، مغادرته منصبه، من دون أن يذكر الأسباب التى أدت للقرار. وقال القنصل السعودي في دبي عبد الله المطوع، في منشور على حسابه في منصة "إكس": "يحين اليوم وقت الرحيل، وأغادر بيتي الثاني القنصلية العامة في دبي والإمارات الشمالية، بعد رحلة من العمل والعطاء بدأت في يناير 2021 كقنصل عام للمملكة العربية السعودية في دبي والإمارات الشمالية".

وأضاف القنصل السعودي فى دبي: "أرجو من الله أن أكون قد وفقت في أداء الأمانة وتمثيل وطني خير تمثيل، فإن قصرت أو أخطأت راجيا من الله ثم من الجميع أن يقبل اعتذاري. كما أعبر عن خالص الشكر والامتنان لوزير الخارجية، ونائب وزير الخارجية، مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية، والوكلاء والمسؤولين في وزارة الخارجية في المملكة على كل ما حظيت به من دعم وثقة ومساندة طوال فترة عملي".

 

صحيفة لوموند الفرنسية تتناول التوتر بين السعودية والإمارات

 تناولت صحيفة لوموند الفرنسية في مقال مطول خلفيات التوتر بين الامارات السعودية، وهوما الحليفتان ضمن التحالف العربي الذي شُكّل عام 2015 لدعم الحكومة اليمنية التي أطاح بها الحوثيون المدعومون من إيران من صنعاء.

وترى الصحيفة، أن التحالف بين الرياض وأبو ظبي انتهى فجأة، رغم سنوات من المحاولة على الحفاظ على مظهر الوحدة رغم تباين مصالحهما وتزايد خلافاتهما. 

واوضحت لوموند، ان التنافس الجيوسياسي بين القوتين، الذي تفاقم مؤخرًا في السودان والصومال، قد تحوّل إلى مواجهة على أرض الواقع في اليمن، مما يُنذر بتصعيد الصراع على النفوذ الذي تخوضانه في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي. 

وزارة الدفاع الإماراتية تصدر بيانا جديدا بشأن عناصرها الموجودة في اليمن

السعودية تنشر قواتها البحرية قبالة سواحل اليمن لهذا الهدف

