خارج الحدود

عودة ميناء المكلا اليمني لاستئناف نشاطه الملاحي والتجاري بشكل طبيعي

ميناء المكلا اليمني،
ميناء المكلا اليمني، فيتو
قالت مؤسسة موانئ البحر العربي إن ميناء المكلا اليمني عاد ليستأنف نشاطه الملاحي والتجاري بشكل طبيعي.

السعودية تطالب الإمارات بالتوقف عن أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن

وأعلنت الحكومة السعودية أمس الثلاثاء أنها تأمل أن توقف الإمارات العربية المتحدة أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.

وأكد مجلس الوزراء، برئاسة الملك سلمان، أن المملكة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تهديد لأمنها القومي.

الإمارات تعلن إنهاء وجودها العسكري في اليمن

وجددت المملكة دعمها الكامل للمجلس القيادي الرئاسي اليمني وحكومته، مؤكدة التزامها باستقرار اليمن وسيادته.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء، إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب عملها في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيانها: “بالإشارة إلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 30/ 12/ 2025 حول الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية، وما تضمنه من حقائق بشأن تواجد القوات المسلحة الإماراتية في اليمن، ضمن إطار التحالف العربي لدعم الشرعية”.

الإمارات شاركت ضمن التحالف العربي منذ عام 2015 دعما للشرعية في اليمن

وأكدت وزارة الدفاع أن “دولة الإمارات شاركت ضمن التحالف العربي منذ عام 2015 دعما للشرعية في اليمن، ولدعم الجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، ولتحقيق أمن واستقرار اليمن الشقيق، وقد قدّم أبناء الإمارات تضحيات جسيمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف”.

وتشير الوزارة إلى أن “القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في الجمهورية اليمنية عام 2019، بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، فيما اقتصر ما تبقى من تواجد على فرق مختصة، ضمن جهود مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين”.

 مكافحة الإرهاب في اليمن

وتابع البيان: “نظرا للتطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب، فإن وزارة الدفاع تعلن إنهاء عمل ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين”.

