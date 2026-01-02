الجمعة 02 يناير 2026
مدرب بنين يكشف موقف قائد الفريق من مواجهة منتخب مصر

نبيل الطرابلسي مدرب
نبيل الطرابلسي مدرب منتخب بنين، فيتو
أكد نبيل الطرابلسي المدرب المساعد لمنتخب بنين على صعوبة مباراة منتخب مصر المقبلة في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن مواجهة نجوم مثل صلاح ومرموش تجعل المباراة قوية ومثيرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام بنين في تمام الساعة السادسة مساء يوم الإثنين المقبل، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

اقرأ أيضا: شكوك حول مشاركة قائد بنين أمام مصر في دور الـ 16 بأمم إفريقيا

وقال الطرابلسي في تصريحات عبر زووم في برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة DMC: "منتنخب مصر قوي ومواجهة الفراعنة صعبة، لديهم محمد صلاح وعمر مرموش و7 لاعبين من الأهلي يشاركون في بطولات إفريقيا ويمتلكون الخبرات الكافية".

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

قائد منتخب بنين غير مصاب

وتابع: "منتخب مصر يمتلك مدير فني توج باللقب في وقت سابق كلاعب، ويعرف أدغال إفريقيا بشكل جيد، كما يعرف كيفية إدارة المباريات، ونتمنى ربنا يوفقنا ونتقدم مباراة جيدة ضد الفراعنة".

وأكمل: "الحديث عن إصابة قائد الفريق غير صحيح، هو لم يتعرض لإصابة عضيلة ولكن فقط (زكام)، وبإذن الله سيكون متواجدًا قبل المباراة بيوم وسينضم للفريق".

درسنا منتخب مصر جيدا

واختتم: "قمنا بدراسة منتخب مصر بشكل جيد،ة وشاهدنا مبارياته الثلاث في دور المجموعات، والتفوق على جنوب إفريقيا بـ 10 لاعبين، ونحترم مصر ولكننا لا نخاف، ونحاول بالإمكانيات أن نقدم مباراة محترمة تليق بالشعب البنيني".

