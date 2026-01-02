محمد كمونة: أفضل الدفع بـ فتوح ومصطفى محمد أمام بنين

18 حجم الخط

تحدث محمد كمونة، نجم نادي الزمالك السابق، عن مباراة منتخبنا الوطني المقبلة أمام بنين، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال محمد كمونة خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور، إن محمد صلاح من أفضل اللاعبين في العالم وكذلك عمر مرموش ومن الطبيعي أن تحترمنا كل المنتخبات.

وأضاف نجم الزمالك السابق: "راض بشكل كبير عن أداء منتخب مصر في الثلاث مباريات بدور المجموعات".

وتابع: "مباراة بنين لن تكون سهلة والمنتخبات "المغمورة" مبارياتها تكون أصعب من المواجهات الكبرى".

وواصل: "منتخب مصر حقق مكاسب عديدة في مجموعات أمم إفريقيا، مؤكدًا أن مروان عطية من أفضل لاعبي الوسط في الكرة المصرية حاليا وظهر بشكل جيد خلال البطولة".

وأكد: "لا يوجد فروق كبيرة بين لاعبي المنتخب وكل اللاعبين على نفس المستوى من التركيز والكفاءة".

وشدد: "أفضل الدفع بأحمد فتوح في التشكيل الأساسي للمنتخب أمام بنين، مؤكدًا أن منتخب مصر يحتاج لمهاجم صريح وأفضل الدفع بـ مصطفى محمد أساسيًا".

واختتم: "إمام عاشور يمكن الاستفادة منه كبديل في مباريات المنتخب المقبلة".

ويخوض منتخب مصر، يوم الإثنين المقبل، مباراته أمام منتخب بنين، في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، تحت قيادة طاقم تحكيم، بقياد، بيير أتشو كحكم رئيسي.

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد بنين، يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

مواجهات ومواعيد مباريات دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

السبت 3 يناير:

السنغال مع السودان (الملعب الكبير في طنجة) (المباراة رقم 37).

مالي - تونس (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء) (المباراة رقم 38).

الأحد 4 يناير:

المغرب - تنزانيا (ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط) (المباراة رقم 39).

جنوب إفريقيا - الكاميرون (ملعب البريد في الرباط) (المباراة رقم 40).

الإثنين 5 يناير:



مصر - بنين (الملعب الكبير في أغادير) (المباراة رقم 41).

نيجيريا - موزمبيق (المركب الرياضي في فاس) (المباراة رقم 42).

الثلاثاء 6 يناير:

الجزائر - الكونغو الديمقراطية (الملعب الأولمبي في الرباط) (المباراة رقم 43).

كوت ديفوار - بوركينا فاسو (الملعب الكبير في مراكش) (المباراة رقم 44).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.