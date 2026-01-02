الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمريكا تخلى قواعدها العسكرية ونتنياهو يعود على عجل، تقارير عبرية تكشف عن أول حروب 2026

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو
18 حجم الخط

زعمت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن هناك تحضيرات لـ ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران، بناء على تعليمات صادرة من الرئيس دونالد ترامب لقادة وزارة الحرب “البنتاجون” بضرورة إخلاء القواعد الأمريكية فى الشرق الأوسط.

الولايات المتحدة تخلى قواعدها فى الشرق الأوسط

ونقل موقع "بدون رقابة" العبري، نص تقرير أمريكي صادر عن كبار مسؤولي فى وزارة الحرب البنتاجون قولهم: أن "الولايات المتحدة بدأت  بإخلاء قواعدها العسكرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ووفق التقرير، أن ترامب منح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، موافقة كاملة على توجيه ضرب ضد ايران في اللحظة التي يراها مناسبة ما اثار دهشة مسؤولي البنتاجون.

 

توقعات بحدوث حرب بين إيران وإسرائيل خلال أسابيع

 

وزاد الموقع نقلا عن التقرير، فإنه في  المرة الأخيرة التي فعلت فيها واشنطن ذلك وأخلت قواعدها فى الشرق الأوسط، دخلت إسرائيل حرب الاثني عشر مع ايران بعد حوالي ثلاثة أسابيع.

الحرس الثوري الإيراني، فيتو
الحرس الثوري الإيراني، فيتو

وقال التقرير، ان هذه إشارة مركزية هامة في التحول السياسي واحتمالات الحرب خلال أسابيع.

نتنياهو يعود على عجل لمناقشة ضرب لبنان 

فى ذات السياق، نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، أن نتنياهو قد يعود إلى إسرائيل على عجل، في خطوة وُصفت بالاستثنائية، تمهيدًا لعقد اجتماع أمني عاجل مع كبار قادة المؤسسة العسكرية والأمنية.

وبحسب الصحيفة العبرية، يستعد جيش الحرب الإسرائيلي لعرض مجموعة من الخيارات العملياتية للتعامل مع حزب الله، مع التركيز على تنفيذ تحركات عسكرية محدودة زمنيًا، وتفادي الانجرار إلى حرب استنزاف طويلة، وذلك مع الحرص – وفق التقديرات الإسرائيلية – على عدم نسف تفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، التي أُقرت قبل نحو عام وشهر عقب عملية “سهام الشمال”.

وقالت معاريف، أن نتنياهو سيضع قادة الأجهزة الأمنية في صورة التفاهمات والنتائج التي خرج بها من لقاءاته مع ترامب، وكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، ولا سيما ما يتصل بالملف اللبناني والجبهة الشمالية.

إيران تتوعد بملاحقة من يشارك بنشر صور مزيفة لقادة الأمن والعسكريين

اليونيفيل تعلن تعرض قواتها لإطلاق نار جنوب لبنان وتتهم جيش الاحتلال

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران البنتاجون القواعد الأمريكية فى الشرق الأوسط ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران الشرق الأوسط نتنياهو حزب الله

مواد متعلقة

نتنياهو يبحث مع ترامب تنفيذ جولة ثانية من الضربات ضد إيران في 2026

هجوم سيبراني على أحد المباني الحكومية في جنوب إيران

إيران تعلن الإفراج عن ملياري دولار من أصولها المجمدة في دولة مجاورة

ترامب: إيران تتجه نحو التفاوض بشأن الملف النووي لتجنب التصعيد العسكري

الأكثر قراءة

بحضور مفتي الجمهورية، بدء الحلقة الـ 15 من دولة التلاوة (بث مباشر)

النجمة يخطف تعادلا غاليا أمام الخليج في الدوري السعودي

53 منظمة دولية تدعو إسرائيل لوقف عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

اعتداء بسلاح أبيض على فرد أمن في مباراة الأهلي ومودرن سبورت للسيدات

مسلسلات رمضان 2026، عرض فن الحرب لـ يوسف الشريف على شاشات المتحدة

المالية تعلن تبكير موعد صرف مرتبات يناير 2026 للعاملين بالدولة

مواجهة قوية بين محمد القلاجي وبلال سيف في برنامج دولة التلاوة ( فيديو)

حسام المندوه ردًا على هشام توشكى: إفلاس سياسي ومهاترات لا تليق بالمشهد الديمقراطي

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الجمعة

استقرار سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

تعرف على سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع بنين.. ثمن نهائي أمم أفريقيا والسوبر الإسباني.. أرسنال ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء إنجاب الذكور في ساعة الفجر

أصوات من السماء، تألق أحمد علي ومهنا ربيع بـ "دولة التلاوة" (فيديو)

مواجهة قوية بين محمد القلاجي وبلال سيف في برنامج دولة التلاوة ( فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads