أمريكا تخلى قواعدها العسكرية ونتنياهو يعود على عجل، تقارير عبرية تكشف عن أول حروب 2026

18 حجم الخط

زعمت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن هناك تحضيرات لـ ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران، بناء على تعليمات صادرة من الرئيس دونالد ترامب لقادة وزارة الحرب “البنتاجون” بضرورة إخلاء القواعد الأمريكية فى الشرق الأوسط.

الولايات المتحدة تخلى قواعدها فى الشرق الأوسط

ونقل موقع "بدون رقابة" العبري، نص تقرير أمريكي صادر عن كبار مسؤولي فى وزارة الحرب البنتاجون قولهم: أن "الولايات المتحدة بدأت بإخلاء قواعدها العسكرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ووفق التقرير، أن ترامب منح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، موافقة كاملة على توجيه ضرب ضد ايران في اللحظة التي يراها مناسبة ما اثار دهشة مسؤولي البنتاجون.

توقعات بحدوث حرب بين إيران وإسرائيل خلال أسابيع

وزاد الموقع نقلا عن التقرير، فإنه في المرة الأخيرة التي فعلت فيها واشنطن ذلك وأخلت قواعدها فى الشرق الأوسط، دخلت إسرائيل حرب الاثني عشر مع ايران بعد حوالي ثلاثة أسابيع.

الحرس الثوري الإيراني، فيتو

وقال التقرير، ان هذه إشارة مركزية هامة في التحول السياسي واحتمالات الحرب خلال أسابيع.

نتنياهو يعود على عجل لمناقشة ضرب لبنان

فى ذات السياق، نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، أن نتنياهو قد يعود إلى إسرائيل على عجل، في خطوة وُصفت بالاستثنائية، تمهيدًا لعقد اجتماع أمني عاجل مع كبار قادة المؤسسة العسكرية والأمنية.

وبحسب الصحيفة العبرية، يستعد جيش الحرب الإسرائيلي لعرض مجموعة من الخيارات العملياتية للتعامل مع حزب الله، مع التركيز على تنفيذ تحركات عسكرية محدودة زمنيًا، وتفادي الانجرار إلى حرب استنزاف طويلة، وذلك مع الحرص – وفق التقديرات الإسرائيلية – على عدم نسف تفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، التي أُقرت قبل نحو عام وشهر عقب عملية “سهام الشمال”.

وقالت معاريف، أن نتنياهو سيضع قادة الأجهزة الأمنية في صورة التفاهمات والنتائج التي خرج بها من لقاءاته مع ترامب، وكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، ولا سيما ما يتصل بالملف اللبناني والجبهة الشمالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.