إيران تعلن الإفراج عن ملياري دولار من أصولها المجمدة في دولة مجاورة

18 حجم الخط

الإفراج عن أموال إيران المجمدة، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر" الإفراج عن أكثر من 2 مليار دولار من أصول إيران المجمدة في دولة مجاورة، ولم تقدم الوكالة مزيدا من التفاصيل عن الدولة المجاورة التي ستقوم بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

الإفراج عن أكثر من 2 مليار دولار من أصول إيران المجمدة



كما أعلنت وكالة فارس للأنباء، من خلال مصدر مطلع، أنه تم الإفراج عن أكثر من ملياري دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في دولة مجاورة.



وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر" أن مسؤولا من منظمة التخطيط والميزانية أعلن، مساء أمس الإثنين، عن دخول مليارات الدولارات إلى البلاد.

أموال إيران المجمدة تزيد عن 100 مليار دولار



الجدير بالذكر أن تُقدّر قيمة الأصول الإيرانية المجمدة في حسابات دولية تبلغ ما بين 100 مليار دولار إلى 120 مليار دولار، وتم تجميد ما يقرب من ملياري دولار من أصول إيرانية في الولايات المتحدة، وفقًا لمركز أبحاث الكونجرس.



وبالإضافة إلى الأموال المجمدة في حسابات مصرفية أجنبية، تشمل الأصول الإيرانية المجمدة عقارات وممتلكات أخرى، وتبلغ القيمة التقديرية للعقارات الإيرانية في الولايات المتحدة وإيجاراتها المتراكمة 50 مليون دولار، إلى جانب الأصول المجمدة في الولايات المتحدة، تُجمّد الأمم المتحدة أجزاءً من الأصول الإيرانية في أنحاء أخرى من العالم، بحسب مركز أبحاث الكونجرس.



واعتبارًا من يناير 2021، تم تجميد أصول لإيران في عدد من الدول، ومنها (7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية، و6 مليارات دولار في العراق، و20 مليار دولار في الصين، و1.5 مليار دولار في اليابان، و1.6 مليار دولار في لوكسمبورج".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.