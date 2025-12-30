إيران تعلن الإفراج عن ملياري دولار من أصولها المجمدة في دولة مجاورة

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الإفراج عن أموال إيران المجمدة، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر" الإفراج عن أكثر من 2 مليار دولار من أصول إيران المجمدة في دولة مجاورة، ولم تقدم الوكالة مزيدا من التفاصيل عن الدولة المجاورة التي ستقوم بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. 

الإفراج عن أكثر من 2 مليار دولار من أصول إيران المجمدة


كما أعلنت وكالة فارس للأنباء، من خلال مصدر مطلع، أنه تم الإفراج عن أكثر من ملياري دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في دولة مجاورة.


وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر" أن مسؤولا من منظمة التخطيط والميزانية أعلن، مساء أمس الإثنين، عن دخول مليارات الدولارات إلى البلاد.

أموال إيران المجمدة تزيد عن 100 مليار دولار


الجدير بالذكر أن تُقدّر قيمة الأصول الإيرانية المجمدة في حسابات دولية تبلغ ما بين 100 مليار دولار إلى 120 مليار دولار، وتم تجميد ما يقرب من ملياري دولار من أصول إيرانية في الولايات المتحدة، وفقًا لمركز أبحاث الكونجرس.


وبالإضافة إلى الأموال المجمدة في حسابات مصرفية أجنبية، تشمل الأصول الإيرانية المجمدة عقارات وممتلكات أخرى، وتبلغ القيمة التقديرية للعقارات الإيرانية في الولايات المتحدة وإيجاراتها المتراكمة 50 مليون دولار، إلى جانب الأصول المجمدة في الولايات المتحدة، تُجمّد الأمم المتحدة أجزاءً من الأصول الإيرانية في أنحاء أخرى من العالم، بحسب مركز أبحاث الكونجرس.


واعتبارًا من يناير 2021، تم تجميد أصول لإيران في عدد من الدول، ومنها (7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية، و6 مليارات دولار في العراق، و20 مليار دولار في الصين، و1.5 مليار دولار في اليابان، و1.6 مليار دولار في لوكسمبورج".
 

ترامب يعلن دعمه للاحتلال الإسرائيلي لضرب إيران مجددًا: تسعى لإعادة بناء منشآتها النووية

ترامب: إيران تتجه نحو التفاوض بشأن الملف النووي لتجنب التصعيد العسكري

الإفراج عن أموال إيران المجمدة الأصول الإيرانية المجمدة أصول إيرانية في الولايات المتحدة الولايات المتحدة تجميد أصول لإيران أصول إيران المجمدة في العالم

