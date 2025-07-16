قيد الإعداد، مسؤول إيراني يحذر من ضربة إسرائيلية مرتقبة لطهران (فيديو)

حذر سفير إيران في أفغانستان والعراق سابقًا حسن كاظمي قمي، يوم الثلاثاء، من ضربة إسرائيلية "محتملة بقوة"، حسب وصفه، ضد إيران، يتم التجهيز والاستعداد لها حاليًّا.

وأشار قمي، خلال مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إلى أن "هناك مؤشرات واضحة على أن الإسرائيليين يعملون على إعادة الترميم والتجهيز لاتخاذ خطوات جديدة في المرحلة المقبلة".

وأكد قمي أن قضية تخصيب اليورانيوم ليست سوى ذريعة، معتبرًا أن الهدف الحقيقي هو "إخضاع إيران وتغيير النظام" وتهيئة الأرضية لعودة الولايات المتحدة إلى داخل إيران.

حسن کاظمی قمی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در عراق، در گفتگو با برنامه «گفتگوی ویژه خبری» صدا وسیما گفت که احتمال حمله مجدد اسرائیل به ایران «قوی» است. او گفت: «شواهد نشان می‌دهد اسرائیلی‌ها به دنبال ترمیم، تجیز وآماده‌سازی انجام عملیات مجدد هستند».

کاظمی قمی در ادامه گفت، بحث غنی… pic.twitter.com/8mkxJeTBpy — independentpersian (@indypersian) July 15, 2025

وقال الدبلوماسي الإيراني إن الولايات المتحدة تسعى لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، ضمن ما وصفه بـ"مشروع الشرق الأوسط الجديد".

وأضاف قمي أن "إيران كانت لديها تقديرات مسبقة بشأن هجوم العدو، لكنها لم تتمكن من تحديد هدفه بدقة، ورغم التوقع المسبق للهجوم، فإن إيران تصرفت بأفضل شكل ممكن في الدفاع عن نفسها، ولم يتمكن العدو من تحقيق أهدافه".

وزعم الدبلوماسي الإيراني أن 30 طيارًا إسرائيليًّا قُتلوا في عملية واحدة خلال الحرب الأخيرة، التي امتدت 12 يومًا خلال يونيو الماضي.

وأكد قمي أن تلك الخسائر تمثل ضربة موجعة لإسرائيل، لكن الأخيرة أخفتها عن الرأي العام الدولي والمحلي، ضمن سياسة تستهدف الحفاظ على صورة الردع والهيبة العسكرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.