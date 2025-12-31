هجوم سيبراني على أحد المباني الحكومية في جنوب إيران

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن أحد المباني الحكومية في جنوب البلاد تعرضت لهجوم سيبراني.

مئات آلاف المستوطنين عاشوا من دون انترنت

وكانت القناة الـ12 الإسرائيليّة، قالت في وقت سابق إنّ مئات آلاف المستوطنين عاشوا من دون إنترنت، بعد انقطاعات واسعة في شبكات الهاتف المحمول والإنترنت.

أعطال أصابت أنظمة بطاقات الإئتمان

ولفتت تقارير إسرائيليّة أيضًا إلى أن أعطالا أصابت أنظمة بطاقات الإئتمان.

وفي هذا السياق، قالت القناة الـ14 الإسرائيليّة: “يُشتبه في أنّ انقطاع الاتصالات الواسع في كافة أنحاء إسرائيل، ناجم عن هجوم سيبراني، ويجري التحقيق في الأمر”.

وفى سياق منفصل وصفت إيران أمس قرار الحكومة الكندية القاضي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني "إرهابي" بأنه "غير قانوني"، معلنة تصنيف القوات البحرية الكندية "منظمة إرهابية".

مخالفة لمبادئ القانون الدولي

وأكدت الوزارة في بيان أن "الحكومة الكندية، في مخالفة لمبادئ القانون الدولي، قامت بتصنيف حرس الثورة الإسلامية، الذي يعد جزءا من القوات المسلحة الرسمية للبلاد، كمنظمة إرهابية".

مبدأ المعاملة بالمثل

وبحسب البيان، فإن حكومة جمهورية إيران الإسلامية، استنادا إلى "مبدأ المعاملة بالمثل وبالاعتماد على المادة 7 من قانون الإجراء المتبادل إزاء إعلان حرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الصادر عام 1398، اتخذت إجراء مضادا تجاه الحكومة الكندية".

قرار الولايات المتحدة القاضي بإعلان حرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية

وتنص هذه المادة على أن جميع الدول التي تدعم أو تتبع قرار الولايات المتحدة القاضي بإعلان حرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية، يجب أن تخضع لإجراء متبادل.

وفي هذا الإطار، أعلنت إيران تصنيف القوات البحرية الكندية كمنظمة إرهابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.