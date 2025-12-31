ترامب يؤكد دعمه لنتنياهو للتحرك ضد حزب الله عند الضرورة

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيقف إلى جانبه ويدعمه في أي خطوة يراها ضرورية ضد حزب الله في لبنان.

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بدعم إسرائيل في مواجهة أي تهديدات إقليمية قد تنشأ.

ترامب: أي تحرك ضد حزب الله سيكون مدروسًا



وجاءت تصريحات ترامب في إطار سلسلة اجتماعات مكثفة مع نتنياهو، حيث تناول الطرفان الملف الأمني في لبنان وسوريا وغزة. وأوضح ترامب أن أي تحرك ضد حزب الله سيكون مدروسًا بعناية لضمان تحقيق الأهداف الأمنية دون تصعيد غير محسوب، مع الحفاظ على استقرار المنطقة وحماية المدنيين من تبعات العمليات العسكرية.

تعزيز التعاون العسكري والدبلوماسي لواشنطن مع إسرائيل



كما تطرقت المحادثات إلى التطورات الأخيرة على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث أكد ترامب استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم اللازم سواء على الصعيد العسكري أو الدبلوماسي. وأشار إلى أن التحرك سيكون بالتنسيق الكامل مع الدول العربية الشريكة لضمان استقرار المنطقة، مع التركيز على قدرة إسرائيل على مواجهة أي تهديدات مباشرة من التنظيمات المسلحة في لبنان.

تنسيق استخباراتي أمريكي إسرائيلي مستمر لمراقبة حزب الله



وأكدت المصادر الإعلامية الإسرائيلية أن التحالف الأمريكي الإسرائيلي سيستمر في التنسيق المكثف لمراقبة أي تحركات لحزب الله، مع تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز القدرات الدفاعية الإسرائيلية في المناطق الحدودية. ويهدف هذا التعاون إلى منع أي مفاجآت عسكرية وضمان استعداد إسرائيل لمواجهة أي سيناريو محتمل.

