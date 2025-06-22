بعد ضرب مواقعها النووية، خبير عسكرى يكشف موقف إيران من القواعد الأمريكية بالخليج

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجى إن الضربة الأمريكية لثلاثة مواقع إيرانية تزيد من حالة التوتر بالمنطقة، مؤكدا أنه من المتوقع والطبيعى أن يكون هناك رد فعل إيرانى على هذه الضربات، وقد تتمثل فى قيام إيران بضرب القواعد الأمريكية بمنطقة الخليج.

وقال فرج: إن القواعد الأمريكية موجودة بمناطق الدنف وعين الأسد فى سوريا وفى العراق وقطر بالإضافة إلى إمكانية قيام إيران باغلاق مضيق هرمز، وهذا يعنى منع مرور السفن عبر المضيق عن طريق تلغيمه، مما يمنع 20% من النفط الذى يذهب إلى أمريكا وأوربا عبر هذا المضيق

تعطيل مرور السفن فى البحر الأحمر

وأكد سمير فرج فى تصريح لـ فيتو أن هناك سيناريو آخر يتمثل فى قيام إيران بتكليف ذراعها فى البحر الأحمر وهم الحوثيون بالعمل على تعطيل مرور السفن فى البحر الأحمر، أو اللجوء إلى عمليات الذئاب المنفردة، وهى عمليات محدودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة بعض العناصر الإرهابية، فضلا عن أن الرد الإيرانى ضد الأهداف الأمريكية سيزيد من حالة العنف داخل منطقة الشرق الأوسط مما يؤدى الى تعقيد الأمور.

وتابع إن الرد الإيرانى بدأ بإطلاق 40 صاروخا على 10 مواقع استراتيجية داخل إسرائيل، وهذا يؤكد أن إيران لن تقدم تنازلات ولن تتفاوض إلا وهى على أرض صلبة.

موقف منظمة الطاقة الذرية من ضرب منشآت إيران

كانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أعربت عن احتجاجها الشديد على الانتهاكات الصارخة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تحظر الهجوم أو التهديد بالهجوم على المنشآت النووية، وطالبت المنظمة وكالة الطاقة الذرية الدولية، بإجراء تحقيق فورى وعاجل فى الهجمات الأمريكية الأخيرة على منشآت إيران النووية فى فوردو ونطنز وأصفهان، وإدانة هذه الهجمات باعتبارها انتهاكا صريحا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، نفذت هجوما باستخدام قاذفات B 2 الاستراتيجية، على عدة مواقع نووية داخل إيران بينها موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم، وبعد الهجوم مباشرة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الضربات الأمريكية حققت أهدافها بنجاح، وتمكنت من إزالة التهديد النووي الإيراني، وحذر طهران من الرد على الهجمات الأخيرة أو استهداف أى قوات أمريكية فى المنطقة، مشددا على أن رد واشنطن فى المرة المقبلة سيكون أشد قوة وعنفا.

فى المقابل أمطرت إيران صباح اليوم، تل أبيب بموجة جديدة من الصواريخ البالستية، فى اول رد فعل على الضربات الأمريكية، وتسببت الصواريخ الإيرانية فى إحداث دمار واسع فى عدد من المباني والمنشآت فى تل أبيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.