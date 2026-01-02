الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إيران تتوعد بملاحقة من يشارك بنشر صور مزيفة لقادة الأمن والعسكريين

المظاهرات في إيران
المظاهرات في إيران
18 حجم الخط

حذّرت شرطة الجرائم الإلكترونية الإيرانية من إنتاج أو نشر أو إعادة نشر صور أو مقاطع فيديو مزيفة منسوبة إلى قادة ومديري الشرطة والقوات العسكرية.

 

إيران تتوعد بملاحقة من يشارك بنشر صور مزيفة لقادة الأمن والعسكريين


وأشارت شرطة الجرائم الإلكترونية إلى أن هذه الأفعال تُعد جرائم يعاقب عليها القانون، وستُتخذ بحق مرتكبيها الإجراءات القانونية اللازمة.


ومن جانبه، قال اللواء وحيد مجيد، رئيس شرطة الجرائم الإلكترونية، أن بعض الحسابات على منصة "إنستجرام" في إيران بدأت مؤخرا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مرئي مزيّف بالكامل، يُنسب بشكل متعمّد إلى مسؤولين عسكريين وأمنيين.

وأضاف مجيد أن الهدف من هذه الحملات هو "زرع البلبلة، نشر الأخبار الكاذبة، وإثارة القلق النفسي في المجتمع"، مشيرا إلى أن مثل هذا المحتوى لا علاقة له بالواقع، ولا يعكس بأي شكل من الأشكال مواقف أو تصريحات القادة الحقيقيين.

تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي 

وأكد أن التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف بات صعبا على كثير من المستخدمين العاديين، ما يسهل عملية تغليط الرأي العام، ويهدد الاستقرار المجتمعي.

وشدّد مجيد على أن حتى إعادة النشر المتعمّد للصور أو الفيديوهات المزوّرة، سواء كانت منسوبة إلى أشخاص طبيعيين أو جهات رسمية، يُعد فعلا جنائيا، موضحا أن شرطة الجرائم الإلكترونية تتعامل مع هذه القضايا بجدية تامة، دون أي تهاون.

ودعا المواطنين إلى توخّي الحذر والتحقق من صحة المحتوى قبل مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، وتجنّب نشر أو إعادة تداول أي محتوى غير موثّق - خاصة إن كان منسوبا إلى القوات المسلحة، الشرطة، أو أي جهة رسمية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران الجرائم الالكترونية انستجرام الذكاء الاصطناعي وسائل التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

إيران تعلن التصدي لهجمات إلكترونية معقدة

إيران: أي إجراء من شأنه تصعيد عدم الاستقرار في اليمن أمر غير مقبول

قانون الجرائم الإلكترونية يواجه الاختراق بالحبس والغرامة

الأكثر قراءة

شكرًا التكريم

قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف

خلاف على أجرة دهان أثاث السبب، قصة مقتل سيدة في مشاجرة بالمنيا

حصاد 2025، التخطيط تستعرض تطور تنفيذ البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

خطوات يجب اتباعها حال تأخر تركيب عداد الكهرباء

موعد عودة العمل بالبنوك بعد إجازة انتهاء السنة المالية

ضبط عاطل يمارس البلطجة بأحد مواقف بالساحل وسائق أجرة لرفع تعريفة الركوب بسوهاج

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

خدمات

المزيد

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

تعرف على سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية

سعر الأرز اليوم الجمعة في الأسواق المصرية

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يوضح معنى الكتاب في قوله تعالى «ويعلمه الكتاب» (فيديو)

فضل دعاء الصائم بالأيام البيض من شهر رجب، وهذه أقرب ساعة للإجابة

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بمواجهة ضائقة مالية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads