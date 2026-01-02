أسرة أوكرانية تشيد بمستوى الخدمة الطبية في مستشفى المنصورة التخصصي بالدقهلية

18 حجم الخط

أشادت أسرة أوكرانية بمستوى الخدمة الطبية المقدَّمة في مستشفى المنصورة التخصصي، عقب خضوع الأم ونجلها لعمليتين جراحيتين تكللتا بالنجاح داخل المستشفى.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لمستشفى المنصورة التخصصي لتقديم رعاية صحية متميزة وفق أعلى معايير الجودة، حيث استقبلت المستشفى الأسرة الأوكرانية وقدّمت لها منظومة متكاملة من الخدمات الطبية، شملت الفحوصات اللازمة والتدخلات الجراحية، وسط متابعة دقيقة من الفرق الطبية والتمريضية، بما يعكس كفاءة الكوادر الطبية وحرص المستشفى على خدمة المرضى من مختلف الجنسيات.

بدأت الزيارة الطبية للأسرة بخضوع أحد الأطفال للكشف في العيادات الخارجية، حيث أُجريت له التحاليل والفحوصات اللازمة داخل معمل المستشفى، في بيئة طبية منظمة وآمنة، تعكس الالتزام الكامل بمعايير الجودة وسلامة المرضى.

وفي السياق ذاته، توجّهت الأم ونجلها الأكبر إلى عيادة الجراحة، حيث خضعا لـ تقييم طبي شامل من قِبل الفريق الطبي المختص، شمل إجراء الفحوصات والتحاليل المطلوبة.

وبناءً على نتائج التقييم، تقرر إجراء عمليتين جراحيتين مختلفتين لكل منهما، وقد تم تنفيذ التدخلين الجراحيين بنجاح تام دون مضاعفات.

وأعربت الأسرة عن خالص امتنانها وتقديرها لإدارة مستشفى المنصورة التخصصي، مشيدةً بمستوى الرعاية الطبية المتميزة، وكفاءة الطاقم الطبي والتمريضي، وحُسن التعامل والاهتمام، وذلك تحت الإشراف العام للدكتور محمد نبيه العربي، مدير المستشفى.

وجرت المتابعة الطبية للحالتين تحت إشراف الدكتور أحمد العدوي، رئيس قسم الجراحة، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى من مختلف الجنسيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.