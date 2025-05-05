محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى المنصورة التخصصي (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، مستشفى المنصورة التخصصي للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير الخدمة الطبية والرعاية اللائقة للمرضى والمترددين، مؤكدا دعمه المتواصل لتوفير مختلف الخدمات الطبية والعلاجية للمستشفى، وأثنى على مستوى النظافة والأداء بالمستشفى من الأطقم الطبية والتمريض، وأوصى بالالتزام باستمرار ارتداء الزي الرسمي المخصص لهم.

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى المنصورة التخصصي

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة حسن استقبال المترددين في المقام الأول وبذل كل الجهود لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم، ورفع المعاناة والألم عن المرضى والمترددين على المستشفى، والتقى المرضى واستمع إليهم وأكد لهم تلبيته لأي مطالب لهم وتوفير جميع احتياجاتهم اللازمة.

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من أقسام المستشفى واستمع إلى الأطباء وفرق التمريض وتأكد من عدم وجود عجز في المستلزمات الطبية، وأكد على توفير الرعاية والعناية بالمرضى والمترددين، مؤكدا أن النهوض بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المجانية في المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة من أولويات الحكومة حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في مختلف المناطق الحضرية والقروية ولكافة المستويات.

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