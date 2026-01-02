الصناعات النسيجية تفتتح الدورة الـ58 من«ديفيليه كيدز الدولى» لتعزيز الصادرات

18 حجم الخط

افتتح المهندس عبد الغني الأباصيري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات فعاليات الدورة 58 من معرض «ديفيليه كيدز الدولي»، الحدث الأكبر والأعرق في مجال ملابس الأطفال في مصر والشرق الأوسط، والذي يقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر ويستمر خلال الفترة من 2 إلى 4 يناير الحالي، وبرعاية غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات بمشاركة وحضور أكثر من 200 مصنع محلي.

انطلاق معرض «ديفيليه كيدز الدولي» بمشاركة 200 مصنع و400 مشترِ أجنبي برعاية غرفة الصناعات النسيجية

ويأتي المعرض هذا العام ليؤكد مكانة مصر الرائدة في صناعة الملابس الجاهزة، ويوفر منصة حقيقية لعرض أحدث الابتكارات والموديلات، وفتح أسواق جديدة أمام المصانع المصرية، وتعزيز الصادرات إلى مختلف الدول العربية والدولية.

الأباصيري: وجود بعثة مشترين كبيرة يعكس قدرات المنتج المحلي ويدعم الصادرات

قال المهندس عبدالغني الأباصيري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية إن معرض «ديفيليه كيدز» في دورته الحالية يُعد نقلة حقيقية لصناعة ملابس الأطفال، حيث يضم مجموعة من العارضين على أعلى مستوى.

وفود من 9 دول تشارك في معرض «ديفيليه كيدز الدولى».. و20 مليون دولار تعاقدات تصديرية مستهدفة

وأكد الأباصيري أن المعرض نجح في التحول من فعالية محلية إلى معرض دولي يستهدف بالأساس زيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن عدد العارضين يبلغ نحو 200 عارض يقدمون أحدث الموديلات التي تعكس تطور صناعة الملابس الجاهزة في مصر.

وأوضح أن عدد الزوار الأجانب يصل إلى نحو 150 زائرًا من 9 دول عربية وأجنبية، تشمل: الجزائر، العراق، الأردن، المغرب، فلسطين، وليبيا، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي للوفود هو إبرام تعاقدات تصديرية مباشرة وقد بدأت بالفعل منذ الساعات الأولى للمعرض.

وأشار الأباصيري إلى أن وجود عدد كبير من المصانع السورية ضمن العارضين يعكس قوة الصناعة المشتركة المصرية-السورية، وقدرتها الكبيرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن المنتجات المعروضة قادرة على المنافسة من حيث الجودة والسعر مع أي منتجات مستوردة.

وكشف أن العديد من الزائرين أكدوا أنهم لم يعودوا في حاجة للسفر إلى الصين بعد ما شاهدوه من جودة وتنوع في المنتجات المصرية داخل المعرض، وهو ما يعزز الثقة في المنتج المحلي ويفتح آفاقًا أوسع للصادرات، ويؤكد ريادة مصر في صناعة الملابس بوجه عام وملابس الأطفال بوجه الخصوص.

وتحدث الأباصيري عن دور غرفة الصناعات النسيجية في دعم مثل هذه المعارض، موضحًا وجود بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات لدعم المعارض الدولية، خاصة في ملف استقدام الزائرين من الخارج، حيث تم دعم عدد من الوفود الأجنبية للمشاركة في الحدث.

وأكد التزام المنظمين بالمواعيد واستهداف الأعداد المحددة من الزائرين، بل وتجاوزها عبر جذب أعداد إضافية، مؤكدًا أن تكثيف تنظيم المعارض المتخصصة هو الطريق الأسرع لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز مكانة مصر الإقليمية في صناعة المنسوجات وملابس الأطفال.

حسام فيض الله: المعرض منصة مثالية لتنشيط التصدير واستعراض إمكانيات المنتج المصري

من جانبه قال المهندس حسام فيض الله رئيس ديفيليه ايجيبت : إن معرض «ديفيليه كيدز» أصبح الأقدم والأكبر في مصر المتخصص في صناعة ملابس الأطفال، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية تضم أكثر من 1000 علامة تجارية يشارك بها نحو 200 مصنع مصري وهو ما يعكس قوة وجاذبية السوق المصري للمستثمرين والمصنعين على حد سواء.

وأوضح حسام فيض الله أن المعرض يسعى في هذه الدورة إلى زيادة الصادرات المصرية تماشيًا مع توجيهات الدولة، خاصة في ظل تشبع السوق المحلي، مؤكدًا أن «ديفيليه كيدز» أصبح بوابة أساسية أمام المصانع المصرية لدخول أسواق عربية ودولية جديدة، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأكد أن المعرض يستمر في لعب دوره كجاذب للمصانع والاستثمارات العربية والدولية، مع تعزيز قيم الابتكار والجودة والتميز التي ميزت دوراته المتتابعة على مدار أكثر من 28 عامًا.

وأوضح أنه سيتم عقد لقاءات ثنائية بين الشركات العارضة والوفود الخارجية بهدف تعزيز فرص التعاقدات التصديرية المباشرة.

وأشاد حسام فيض الله بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لتسهيل وصول الوفود الأجنبية، وتنظيم الحركة اللوجستية بكفاءة عالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.