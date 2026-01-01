الخميس 01 يناير 2026
أخبار مصر

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى إمبابة العام ويوجه بتوفير أماكن إضافية لحالات التأمين الصحي

نائب وزير الصحة يتفقد
نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى إمبابة العام
تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، عددًا من المنشآت الصحية بمحافظات القليوبية والجيزة والقاهرة، يرافقه الدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وفريق الحوكمة، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد، تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الجولات الميدانية للوقوف على التحديات وحلها فورًا.

مراجعة عقود الأمن والنظافة والصيانة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجولة بدأت بتفقد مفاجئ لمستشفى أبو المنجا المركزي بالقليوبية، برفقة الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل الوزارة بالمحافظة، حيث شمل التفقد كشك التذاكر، العيادات الخارجية، الصيدلية الخارجية، مخزن الأدوية، غرف الأشعة والتحاليل، عيادة الأسنان (وجاري توفير وحدتين أسنان جديدتين)، عيادة الأطفال، غرف الإنعاش والملاحظة، العناية المركزة، مركز العقر (مع التأكد من توافر اللقاحات)، غرفة التعقيم المركزي، الأقسام الداخلية، وقسم العمليات، كما تم مراجعة عقود الأمن والنظافة والصيانة.

أبدى استياءه من تكدس الحالات، واستمع إلى شكاوى المنتفعين

وانتقل نائب الوزير إلى مستشفى إمبابة العام بالجيزة، برفقة الدكتور إسحاق جميل، وكيل الوزارة بالمحافظة، حيث تفقد كشك التذاكر، قسم الأشعة، العيادات الخارجية، صيدلية التأمين الصحي، غرف الكشف الباطنة والإنعاش، العناية المركزة، مركز الأبحاث الإكلينيكية، قسم الحضانات وتحضير الرضعات، مرضى الغسيل الكلوي، معمل التحاليل، والمطبخ مع التأكد من معايير السلامة. وأبدى استياءه من تكدس الحالات، واستمع إلى شكاوى المنتفعين، موجهًا بالتنسيق مع مدير فرع التأمين الصحي لتوفير أماكن إضافية، وبتوافر كافة الأدوية بصيدلية التأمين الصحي.

واختتم الجولة بتفقد مستشفى مبرة المعادي، بحضور الدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية، حيث اطلع على الرعايات المركزة (القلب والاقتصادية)، وتقارير المرضى وحالتهم، قسم الاستقبال والطوارئ، الأشعة التشخيصية، الصيدلية، غرفة التعقيم، المعمل، الأجهزة والمستلزمات وفصائل الدم، قطعة الأرض الخالية التابعة، المطبخ، والمغسلة، مع التأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.

الصحة: تقديم أكثر من 205 آلاف خدمة طبية بجنوب سيناء خلال 2025

وصايا وزارة الصحة للمصريين في 2026 لتعزيز المناعة والحماية من الأمراض

وأكد عبد الغفار أن الدكتور محمد الطيب حرص خلال الجولة على الاستماع إلى آراء المرضى وضمان رضاهم، وحل مشكلاتهم، كما راجع قوائم المستلزمات والأدوية، موجهًا بتوفير النواقص فورًا، واستمع إلى تقارير شاملة عن الوضع التشغيلي والطاقة الاستيعابية للمستشفيات.

