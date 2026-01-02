قناة عبرية: إسرائيل تبحث مواجهة حزب الله بعد انتهاء مهلة نزع السلاح

18 حجم الخط

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن انتهاء المهلة المحددة لنزع سلاح حزب الله دون أي تغيير فعلي على الأرض، أعاد النقاش داخل إسرائيل حول احتمال الانتقال إلى مواجهة عسكرية مع الحزب.

قناة عبرية: إسرائيل تبحث خيارات المواجهة مع حزب الله بعد انتهاء مهلة نزع السلاح

وبحسب ما نقلته القناة الإسرائيلية، أكد العميد المتقاعد في الجيش الإسرائيلي أورين سولومون في مقابلة أن انتهاء المهلة لا يعني تلقائيا بدء عملية عسكرية فورية.

وقال: "في عالم مثالي، كان انتهاء الإنذار سيؤدي إلى تحرك مباشر، لكن في قضايا الأمن القومي لا تُتخذ القرارات بهذه الطريقة"، مشيرا إلى وجود متغيرات عديدة تؤثر على القرار، أبرزها العلاقات الدولية والتنسيق مع الولايات المتحدة، الذي ازداد عمقا بعد التطورات الأخيرة المرتبطة بإيران.

ضربات إسرائيلية على لبنان

وأوضح سولومون أن الجيش الإسرائيلي يواصل الاستعداد لمختلف السيناريوهات، موضحا أن الخيارات تشمل توجيه ضربات نارية واسعة، أو خوض أيام قتال محدودة، إضافة إلى التحضيرات لاحتمال تنفيذ عملية برية داخل الأراضي اللبنانية إذا اتّخذ القرار السياسي بذلك.

وحذر سولومون من الوقوع في وهم الاطمئنان نتيجة النجاحات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، مؤكدا أن حزب الله لا يزال يمتلك قدرات كبيرة.

وقال: إن الحزب يحتفظ بآلاف الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة، إضافة إلى ترسانة صاروخية واسعة، مشيرا إلى أن قوة "الرضوان" خضعت لعمليات إعادة تنظيم وتأهيل، ليس على البر فقط بل أيضا في المجال البحري.

وأضاف أن أي مواجهة محتملة مع حزب الله ستكون أكثر تعقيدا، وقد تتضمن احتكاكات واسعة وخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي، معتبرًا أن الحرب المقبلة، إن وقعت، ستكون أشد قسوة من المعارك التي شهدتها غزة.

