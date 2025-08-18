ميناء دمياط يستضيف مبادرة "100 يوم صحة"

استضافت هيئة ميناء دمياط فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، تحت رعاية اللواء بحري أ.ح طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بدمياط، وذلك لتقديم باقة من الخدمات الطبية والتوعوية للعاملين بالهيئة.

خدمات طبية وتوعوية شاملة

وقدم الفريق الطبي التابع للمبادرة خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وقياس الضغط والسكر، بجانب فحوصات الأورام السرطانية، إلى جانب خدمات دعم صحة المرأة وتنظيم الأسرة، وذلك في إطار رفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الوقاية بين العاملين.

فعاليات المبادرة الرئاسية " 100 يوم صحة" بميناء دمياط

أكد اللواء بحري أ.ح طارق عدلي عبدالله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن استضافة المبادرة تأتي انطلاقا من حرص الهيئة على الاهتمام بالعنصر البشري ورعايته صحيًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أن العامل هو الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة الإنتاجية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الشئون الصحية، أن المبادرة تهدف إلى الوصول بالخدمات الطبية إلى مختلف فئات المجتمع، مؤكدا أن التعاون مع هيئة الميناء يعكس تكامل الجهود بين المؤسسات لدعم صحة المواطنين.

تعزيز التعاون والوعي الصحي

تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو تعميم المبادرات الصحية لتغطية أكبر عدد من المستفيدين، حيث شدد رئيس هيئة الميناء على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين، بما يضمن رفع كفاءتهم وتحسين جودة الأداء.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.