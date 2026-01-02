مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام سندرلاند بالبريميرليج

18 حجم الخط

انتهت مباراة سندرلاند ومانشستر سيتي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما في ختام مباريات الجولة 19 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفقد مانشستر سيتي نقطتين مهمتين في سباق الصدارة مع أرسنال علي قمة البريميرليج.

وشهدت الدقيقة السادسة تسجيل مانشستر سيتي هدف عن طريق برناردو سيلفا، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي وجود تسلل في بداية أحداث المباراة.

وبهذه النتيجة يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني في جدول الترتيب، برصيد 41 نقطة، فيما يحتل سندرلاند المركز السايع برصيد 29 نقطة.

وغاب عمر مرموش عن صفوف مان سيتي بسبب تواجده مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

تشكيل مانشستر سيتي وسندرلاند

وضمت تشكيلة السيتي كلا من:

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: نونيز، دياز، آكي، أوريلي

الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، فودين

الهجوم: سافينيو، هالاند، شرقي

فيما بدأ سندرلاند بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: رويفز

الدفاع: هوم، موكيلي، ألديريت، سيركين

الوسط: جيرترويدا، تشاكا، لو في

الهجوم: ماييندا، بروبي، أدينجرا

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026



سندرلاند ومانشستر سيتي، الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي، الخميس 1 يناير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي وتشيلسي، الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي، الأحد 4 يناير 2026، 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي وبرايتون، الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي، الأربعاء 7 يناير 2026، 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي وإكستر، دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت 10 يناير 2026، 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي، ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو، الثلاثاء 13 يناير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي، السبت 17 يناير 2026، 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

بودو جليمت ومانشستر سيتي، الجولة السابعة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء 20 يناير 2026، 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي وولفرهامبتون، الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي، السبت 24 يناير 2026، 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي وجالطة سراي، الجولة الثامنة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء 28 يناير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.