الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام سندرلاند بالبريميرليج

مانشستر سيتي وسندرلاند،فيتو
مانشستر سيتي وسندرلاند،فيتو
18 حجم الخط

انتهت مباراة سندرلاند ومانشستر سيتي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما في ختام مباريات الجولة 19 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفقد مانشستر سيتي نقطتين مهمتين في سباق الصدارة مع أرسنال علي قمة البريميرليج.

وشهدت الدقيقة السادسة تسجيل مانشستر سيتي هدف عن طريق برناردو سيلفا، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي وجود تسلل في بداية أحداث المباراة.

وبهذه النتيجة يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني في جدول الترتيب، برصيد 41 نقطة، فيما يحتل سندرلاند المركز السايع برصيد 29 نقطة.

وغاب عمر مرموش عن صفوف مان سيتي بسبب تواجده مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

 

تشكيل مانشستر سيتي وسندرلاند

وضمت تشكيلة السيتي كلا من:

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: نونيز، دياز، آكي، أوريلي

الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، فودين

الهجوم: سافينيو، هالاند، شرقي

فيما بدأ سندرلاند بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: رويفز

الدفاع: هوم، موكيلي، ألديريت، سيركين

الوسط: جيرترويدا، تشاكا، لو في

الهجوم: ماييندا، بروبي، أدينجرا

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026


سندرلاند ومانشستر سيتي، الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي، الخميس 1 يناير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي وتشيلسي، الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي، الأحد 4 يناير 2026، 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

مانشستر سيتي وبرايتون، الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي، الأربعاء 7 يناير 2026، 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي وإكستر، دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت 10 يناير 2026، 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي، ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو، الثلاثاء 13 يناير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي، السبت 17 يناير 2026، 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

بودو جليمت ومانشستر سيتي، الجولة السابعة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء 20 يناير 2026، 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي وولفرهامبتون، الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي، السبت 24 يناير 2026، 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

مانشستر سيتي وجالطة سراي، الجولة الثامنة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء 28 يناير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي سندرلاند مانشستر سيتي وسندرلاند الدوري الإنجليزي الممتاز مباراة سندرلاند ومانشستر سيتي عمر مرموش أرسنال مان سيتي

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي وسندرلاند يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

تشكيل مباراة سندرلاند ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

الزمالك وليفربول ومانشستر سيتي، مواعيد مباريات أول أيام العام الجديد والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، ليفربول وليدز يونايتد يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على فولهام 0/1 في الشوط الأول

التعادل يحسم مواجهة توتنهام وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

محمد معروف حكما لمباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

حالة الطقس غدا، ارتفاع الأمواج يصل لـ 3 أمتار بهذه الشواطئ

روما الإيطالي يكشف لـ"فيتو" حقيقة التفاوض مع محمد صلاح للتعاقد معه

كريستال بالاس وفولهام يتعادلان 1/1 في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

هل يمكن ربط كارت ميزة على تطبيق إنستاباي؟

30.48 جنيه، سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي اليوم الخميس 1 - 1 - 2026

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الضباب في المنام وعلاقتها بتخطي الأمور الصعبة

أدعية قبل صلاة الفجر للفرج وقضاء الحوائج

ما حكم عمل وليمة في كل عام شكرًا لله؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads