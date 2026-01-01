أحدهم عربي، ليفربول يراقب 3 لاعبين لخلافة محمد صلاح

18 حجم الخط

يراقب مسئولو ليفربول الإنجليزي، عددًا من اللاعبين للتعاقد مع أحدهم خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق وخلافة محمد صلاح نجم الريدز ومنتخب مصر.

وشهدت الفترة الماضية حالة من الغموض بشأن مستقبل محمد صلاح مع النادي الإنجليزي، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، لكن وضع اللاعب لا يعتبر مستقرا مع الريدز مع تراجع مستواه وجلوسه بشكل مستمر على الدكة ودخوله في خلاف مؤقت مع المدرب آرني سلوت.

ويتواجد محمد صلاح في الوقت الحالي مع منتخب مصر، وذلك من أجل المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تقام في المغرب.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن إدارة ليفربول تراقب يان ديوماندي، جناج لايبزيج، من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، حيث يعد بين المواهب البارزة في الدوري الألماني، وارتبط في أكثر من مناسبة بالتوقيع مع برشلونة وكذلك مع مانشستر يونايتد.

وأضافت أن ليفربول يفكر كذلك في ضم سعيد الملا، نجم نادي إف سي كولن، بجانب آدم وارتون، نجم نادي كريستال بالاس، كهدف محتمل له خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ليفربول يسقط في فخ التعادل السلبي مع ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي

فيما انتهت مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب أنفيلد، في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب محمد صلاح نجم ليفربول عن فريقه في الفترة الحالية لتواجده مع منتخب مصر المشارك في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.

تشكيل ليفربول ضد ليدز يونايتد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي.

خط الوسط: ريان جرافينبيرخ - كورتيس جونز - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: فلوريان فيرتز - هوجو إيكيتيكي - جيرمي فريمبونج.

تشكيل ليدز يونايتد أمام ليفربول

ترتيب ليفربول وليدز في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة، يحتل فريق ليفربول حامل اللقب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات، والخسارة في 6 مباريات، والتعادل في 3 مباريات، وأحرز لاعبوه 30 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 26 هدفًا.

في المقابل، يتواجد ليدز يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 6 لقاءات، والخسارة في 8 مباريات، وأحرز لاعبوه 25 هدفًا، واستقبلت شباكهم 32 هدفًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.