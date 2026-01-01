الجانرز على القمة، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 19

18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل ختام مباريات الجولة الـ 19 بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 19

1. أرسنال (45 نقطة)

2. مانشستر سيتي (40 نقطة)

3. أستون فيلا (39 نقطة)

4. ليفربول (32 نقطة)

5. تشيلسي (30 نقطة)

6. مانشستر يونايتد (30 نقطة)

7. سندرلاند (28 نقطة)

8. إيفرتون (28 نقطة)

9. برينتفورد (26 نقطة)

10. نيوكاسل (26 نقطة)

11. كريستال بالاس (26 نقطة)

12. فولهام (26 نقطة)

13. توتنهام (25 نقطة)

14. برايتون (25 نقطة)

15. بورنموث (23 نقطة)

16. ليدز (20 نقطة)

17. نوتنجهام فورست (18 نقطة)

18. وست هام (14 نقطة)

19. بيرنلي (12 نقطة)

20. وولفرهامبتون (3 نقاط)

وتختتم اليوم الخميس مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026 بـ 4 مواجهات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد ليدز يونايتد - 7:30 مساء

كريستال بالاس ضد فولهام - 7:30 مساء

سندرلاند ضد مانشستر سيتي - 10 مساء

برينتفورد ضد توتنهام - 10 مساء

وكانت الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز انطلقت يوم الثلاثاء الماضي بإقامة 6 مواجهات وجاءت النتائج كالتالي..

بيرنلي 1-3 نيوكاسل يونايتد

تشيلسي 2-2 بورنموث

نوتينجهام 0-2 إيفرتون

وست هام 2-2 برايتون

أرسنال 4-1 أستون فيلا

مانشستر يونايتد 1-1 وولفرهامبتون

