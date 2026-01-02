الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الدور الأول

هالاند، فيتو
هالاند، فيتو
18 حجم الخط

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، أنهى هالاند مهاجم مانشستر سيتي الدور الأول من الدوري الإنجليزي متربعًا على صدارة حدول ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 19 هدفًا رغم غيابه عن التهديف في آخر جولتين.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الدور الأول 

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفا 
2- إيجور تياجو برينتفورد 11 هدفا 
3- أنطوان سيمنيو بورنموث 9 أهداف
4- هوجو ايكتيكي ليفربول 8 أهداف
4- دومينيك كالفيرت ليوين ليدز يونايتد 8 أهداف
4- داني ويلبيك برايتون 8 أهداف
4- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 8 أهداف
5- فيل فودين مانشستر سيتي 7 أهداف
5- ريتشارليسون توتنهام 7 أهداف
5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 7 أهداف
5- مورجان روجرز أستون فيلا 7 أهداف

نتائج مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي 

بيرنلي 1-3 نيوكاسل يونايتد

تشيلسي 2-2 بورنموث 

نوتينجهام 0-2 إيفرتون 

وست هام 2-2 برايتون 

أرسنال 4-1 أستون فيلا 

مانشستر يونايتد 1-1 وولفرهامبتون 

ليفربول 0-0 ليدز يونايتد 

كريستال بالاس 1-1 فولهام 

سندرلاند 0-0 مانشستر سيتي 

برينتفورد 0-0 توتنهام 

وعلي صعيد متصل واصل أرسنال تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ختام مباريات الجولة الـ 19 والدور الأول بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 19 

1 أرسنال 45 نقطة
2 مانشستر سيتي 41 نقطة
3 أستون فيلا 39 نقطة
4 ليفربول 33 نقطة
5 تشيلسي 30 نقطة
6 مانشستر يونايتد 30 نقطة
7 سندرلاند 29 نقطة
8 إيفرتون 28 نقطة
9 برينتفورد 27 نقطة
10 كريستال بالاس 27 نقطة
11 فولهام 27 نقطة
12 توتنهام هوتسبير 26 نقطة
13 نيوكاسل يونايتد 26 نقطة
14 برايتون 25 نقطة
15 بورنموث 23 نقطة
16 ليدز يونايتد 21 نقطة
17 نوتنجهام فوريست 18 نقطة
18 وست هام 14 نقطة
19 بيرنلي 12 نقطة 
20 وولفرهامبتون 3 نقاط 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هدافي الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند إيجور تياجو أنطوان سيمنيو هوجو إيكتيكي الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام سندرلاند بالبريميرليج

أبرزها قمة أرسنال، جدول مباريات ليفربول خلال شهر يناير المقبل

هالاند يغرد في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 19

هالاند يحكم قبضته، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ17

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، ليفربول وليدز يونايتد يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على فولهام 0/1 في الشوط الأول

شديد البرودة نهارا وليلا ونشاط للرياح، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

حالة الطقس غدا، ارتفاع الأمواج يصل لـ 3 أمتار بهذه الشواطئ

القبض على صاحب مطعم و3 من العاملين بعد واقعة تسمم 25 شخصًا بالشرقية

بيان حاسم من وزارة النقل بشأن زيادة أسعار تذاكر المترو بسبب أزمة الفكة

ارتفاع البتلو 15 جنيها وانخفاض الضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

محمد معروف حكما لمباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا

خدمات

المزيد

هل يمكن ربط كارت ميزة على تطبيق إنستاباي؟

30.48 جنيه، سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي اليوم الخميس 1 - 1 - 2026

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الضباب في المنام وعلاقتها بتخطي الأمور الصعبة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads