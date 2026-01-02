18 حجم الخط

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، أنهى هالاند مهاجم مانشستر سيتي الدور الأول من الدوري الإنجليزي متربعًا على صدارة حدول ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 19 هدفًا رغم غيابه عن التهديف في آخر جولتين.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الدور الأول

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفا

2- إيجور تياجو برينتفورد 11 هدفا

3- أنطوان سيمنيو بورنموث 9 أهداف

4- هوجو ايكتيكي ليفربول 8 أهداف

4- دومينيك كالفيرت ليوين ليدز يونايتد 8 أهداف

4- داني ويلبيك برايتون 8 أهداف

4- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 8 أهداف

5- فيل فودين مانشستر سيتي 7 أهداف

5- ريتشارليسون توتنهام 7 أهداف

5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 7 أهداف

5- مورجان روجرز أستون فيلا 7 أهداف

نتائج مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي

بيرنلي 1-3 نيوكاسل يونايتد

تشيلسي 2-2 بورنموث

نوتينجهام 0-2 إيفرتون

وست هام 2-2 برايتون

أرسنال 4-1 أستون فيلا

مانشستر يونايتد 1-1 وولفرهامبتون

ليفربول 0-0 ليدز يونايتد

كريستال بالاس 1-1 فولهام

سندرلاند 0-0 مانشستر سيتي

برينتفورد 0-0 توتنهام

وعلي صعيد متصل واصل أرسنال تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ختام مباريات الجولة الـ 19 والدور الأول بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 19

1 أرسنال 45 نقطة

2 مانشستر سيتي 41 نقطة

3 أستون فيلا 39 نقطة

4 ليفربول 33 نقطة

5 تشيلسي 30 نقطة

6 مانشستر يونايتد 30 نقطة

7 سندرلاند 29 نقطة

8 إيفرتون 28 نقطة

9 برينتفورد 27 نقطة

10 كريستال بالاس 27 نقطة

11 فولهام 27 نقطة

12 توتنهام هوتسبير 26 نقطة

13 نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

14 برايتون 25 نقطة

15 بورنموث 23 نقطة

16 ليدز يونايتد 21 نقطة

17 نوتنجهام فوريست 18 نقطة

18 وست هام 14 نقطة

19 بيرنلي 12 نقطة

20 وولفرهامبتون 3 نقاط



